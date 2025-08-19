ترامب: ربما يكون بوتين لا يريد إبرام اتفاق والأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين
رغم أنباء علاقة الحب.. شراكة ألكاراز ورادوكانو مهددة في أمريكا
إيما رادوكانو مع كارلوس ألكارازالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 11:42 ص

أصبحت إيما رادوكانو مهددة بفقدان شريكها الإسباني كارلوس ألكاراز في بطولة الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رغم أن الثنائي كان محور حديث عالم التنس هذا الصيف بعد الشائعات حول علاقتهما خارج الملعب.

ألكاراز فاز، أمس الاثنين، ببطولة سينسيناتي بعد انسحاب غريمه الإيطالي يانيك سينر، ومن المقرر أن يبدأ أول مباراة له بجوار رادوكانو، يوم الثلاثاء الساعة 7 مساءً في نيويورك.

الفاصل الزمني القصير ورحلة الطيران التي تستغرق ساعتين بين أوهايو ونيويورك يجعل المهمة ممكنة، لكنها صعبة، ما قد يهدد مشاركتهما معًا.

 

3d802a8e-cd4e-4deb-bd8b-36c75643cd9b

 

 

رادوكانو تنتظر القرار

صحيفة "ديلي ميل" نقلت أن فريق رادوكانو يأمل أن يلتزم اللاعب الإسباني باللعب معها، بينما يستمر التنسيق بين الجهازين المرافقين للثنائي خلال الساعات المقبلة لحسم الموقف.

وإذا شاركت رادوكانو، ستواجه زميلها وصديق طفولتها جاك دريبر، الذي يلعب بجوار الأمريكية المصنفة الرابعة عالميًّا جيسيكا بيغولا.

هذه المواجهة البريطانية ستشكل علامة فارقة في البطولة، فالفائز منها قد يلتقي بالنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش وشريكته الصربية أولغا دانيلوفيتش، إذا نجحا في تخطي الثنائي الروسي ميرا أندريفا ودانييل ميدفيديف.

 

41d96dc3-246a-47d4-ad9a-c9405bd7e70f

 

 

