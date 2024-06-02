قائمته تضم امرأتين.. يزيد أبو نيان يعلن ترشحه لرئاسة الهلال بشرط

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قد أعلنت فتح باب الترشح لمدة 5 أيام.

أبو نيان عبر حسابه بمنصة إكس، أعلن ترشحه رسميًا اليوم الأحد حيث قال: "بعد التوكل على الله.. في حال عدم رغبة أخي فهد بن نافل تجديد فترة رئاسته وهو ما نطالب به ونشدد عليه ونأمله.. أعلن عن عزمي الترشح لرئاسة نادي الهلال".

وأضاف: "حيث أبدينا هذه الرغبة لداعم الهلال التاريخي ورجل كل المراحل الأمير الوليد بن طلال.. وننتظر توجيه سموه ونؤكد وقوفنا التام مع الأخ فهد بن نافل في حال رغبته بتجديد فترته ودعمه بأصواتنا.. وجاهزيتنا للمهمة في حال عدم تقدم الأخ فهد".

وأضاف: "نؤكد جاهزية قائمتنا من الأعضاء ذوي الخبرات والكفاءات كما تم رسم مسار الخطة الاستراتيجية المقترحة وسيتم تزويد الجمعية العمومية وعشاق الزعيم بنسخة منها".