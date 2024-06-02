قائمته تضم امرأتين.. يزيد أبو نيان يعلن ترشحه لرئاسة الهلال بشرط
أعلن يزيد أبو نيان، عضو الجمعية العمومية بنادي الهلال السعودي، عزمه الترشح لمنصب رئاسة النادي في الدورة المقبلة، بشرط وحيد.
وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قد أعلنت فتح باب الترشح لمدة 5 أيام.
أبو نيان عبر حسابه بمنصة إكس، أعلن ترشحه رسميًا اليوم الأحد حيث قال: "بعد التوكل على الله.. في حال عدم رغبة أخي فهد بن نافل تجديد فترة رئاسته وهو ما نطالب به ونشدد عليه ونأمله.. أعلن عن عزمي الترشح لرئاسة نادي الهلال".
وأضاف: "حيث أبدينا هذه الرغبة لداعم الهلال التاريخي ورجل كل المراحل الأمير الوليد بن طلال.. وننتظر توجيه سموه ونؤكد وقوفنا التام مع الأخ فهد بن نافل في حال رغبته بتجديد فترته ودعمه بأصواتنا.. وجاهزيتنا للمهمة في حال عدم تقدم الأخ فهد".
وأضاف: "نؤكد جاهزية قائمتنا من الأعضاء ذوي الخبرات والكفاءات كما تم رسم مسار الخطة الاستراتيجية المقترحة وسيتم تزويد الجمعية العمومية وعشاق الزعيم بنسخة منها".
وفيما يلي أسماء قائمة يزيد أبونيان:
صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود
عثمان بن فواز التميمي
سامي بن فهد الريس
محمد أبونيان
سجا بنت عبدالله الدوشان
وخلال هذا الموسم توج نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
كما فاز الهلال بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب جاره النصر، بركلات الترجيح 5-4، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في المباراة النهائية.