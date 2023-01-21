لتسجيل كريستيانو رونالدو.. النصر السعودي يعلن رحيل فينسنت أبوبكر

أعلن النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، رحيل مهاجمه الكاميروني فينسنت أبوبكر، ليفتح الباب أمام تسجيل كريستيانو رونالدو في قائمته ومشاركته في المباراة المقبلة أمام الاتفاق يوم الأحد.

وقال النصر في بيان مقتضب في حسابه في "تويتر": "فينسنت أبوبكر.. شكرا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق".