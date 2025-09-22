3 طرق مجانية لمشاهدة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

ينتظر عشاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مباريات قوية، مساء اليوم الاثنين، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس الملك السعودي.

ويتطلع فريق الهلال لتسجيل بداية قوية له في البطولة عندما يدشن رحلته في الأحساء أمام مستضيفه فريق العدالة القادم من منافسات دوري الدرجة الأولى، في وقت يلاقي فيه الشباب نظيره أبها، ويستضيف الطائي نظيره الخليج في حائل، بينما يشتعل التنافس بين البكيرية ونظيره الخلود عندما يلتقيان على ملعب نادي البكيرية.

أخبار ذات علاقة أولى مفاجآت كأس الملك.. الباطن يطيح بالاتفاق مبكرا

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوحدة في كأس الملك

الهلال يدخل مباراته أمام العدالة بعد مواجهة نارية أمام الأهلي انتهت بالتعادل 3-3 بنتيجة كانت أشبه بالخسارة للأزرق العاصمي في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن فرط بالفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة.

أما العدالة فسيحاول تحقيق مفاجأة قوية بإقصاء "الزعيم"، خاصة وأن الفريق للتو بدأ مشواره في بطولة دوري الدرجة الأولى وتعادل في مباراته الأولى أمام الرائد بنتيجة 4-4 ثم خسر من الدرعية بثلاثية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

أخبار ذات علاقة روشن وكأس الملك.. مفاجأة جديدة من قنوات ثمانية قبل انطلاق الدوري السعودي

بينما يحل الشباب ضيفاً على نظيره فريق أبها في مواجهة يبحث من خلالها الفريق الضيف انتزاع بطاقة التأهل وتجنب أي مفاجآت قد يحدثها أبها، الفريق القادم من "دوري يلو".

الشباب لم يصل لمرحلة مثالية بعد، خسر مباراته الأولى برباعية في الدوري أمام الخليج ثم عاد ليسجل انتصارا مثاليا في الجولة الثانية أمام الحزم، لكنه خرج متعادلاً في مواجهته الأخيرة أمام الفيحاء.

وتنطلق مباراة الشباب وأبها عند تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعد منصة ثمانية السعودية (thmanyah)، هي الناقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وكافة البطولات المحلية، مع إتاحة البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إذاعة المواجهات عبر التطبيق الخاص بها على الهواتف المحمولة، بالإضافة لتطبيق جاكو.