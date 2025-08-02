سبب مفاجئ وراء تمسك أوسيمين بالرحيل إلى غلطة سراي

كشف اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين عن سر تمسكه بالرحيل نهائياً إلى غلطة سراي التركي في الموسم الجديد.

وقدم غلطة سراي، اليوم السبت، صفقاته الجديدة وعلى رأسها أوسيمين وليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني بحضور جماهيري لافت في ملعب النادي.

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ورفض أوسيمين صاحب الـ 26 عاماً عدة عروض على رأسها نادي الهلال السعودي لشراء عقده من فريقه السابق نابولي الإيطالي من أجل إتمام صفقة الانتقال نهائياً إلى غلطة سراي.

ولعب النجم النيجيري في الموسم الماضي معاراً مع غلطة سراي وحقق لقب الدوري التركي.

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وقال أوسيمين في تصريحات لوسائل الإعلام إنه أحب المجيء إلى غلطة سراي والانتقال نهائياً إلى صفوف الفريق وخاصة أنه ارتبط بالنادي.

وأضاف: "هناك سبب مهم دفعني للكفاح من أجل الانتقال نهائياً إلى غلطة سراي، ابنتي أحبت هذا النادي وتعلقت به وطالبتني بالعودة إلى تركيا والبقاء هنا".

وأشار إلى أنه محب لنادي غلطة سراي وجماهيره التي كانت سبباً رئيساً في قبوله هذا العرض.

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وظهرت ابنة أوسيمين بقميص غلطة سراي في المدرجات بقناع الوجه نفسه الذي يرتديه والدها في مشهد لافت للأنظار.