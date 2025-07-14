بعد اتهاماته الخطيرة للخطيب.. الأهلي يتخذ قرارا ناريا تجاه مصطفى يونس

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مصطفى يونس نجم الفريق السابق، والعضو العامل بالنادي، شملت التحقيق والإيقاف، مع تحرك قانوني رسمي.

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مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق وعضو الجمعية العمومية الحالي، ظهر أخيرا في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجه اتهامات مباشرة لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وشكك يونس في الذمم المالية وطالب النادي بتقديم بلاغ رسمي ضده إلى النائب العام.

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بيان رسمي من الأهلي

أصدر الأهلي مساء الإثنين بيانا رسميا، أعلن فيه أن مجلس الإدارة ناقش خلال اجتماعه مذكرة الشؤون القانونية بشأن الفيديوهات التي ظهر فيها مصطفى يونس، والتي تضمن بعضها عبارات وإساءات يعاقب عليها القانون.

وأوضح البيان أن المجلس قرر بالإجماع إحالة مصطفى يونس إلى التحقيق من قبل الشؤون القانونية، على خلفية تصريحاته واتهاماته التي طالت الذمم المالية.

كما تم وقفه من عضوية النادي لحين انتهاء التحقيق، وفقا للائحة النظام الأساسي.

وقرر الأهلي تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد يونس بسبب تصريحاته المسيئة للنادي ومجلسه.