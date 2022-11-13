رفائيل لياو لاعب ميلان يحتفل بهدفه في فيورنتينا على طريقة كريستيانو رونالدو (شاهد)

وفاز ميلان 2-1 على ضيفه فيورنتينا بفضل هدف عكسي سجله المدافع نيكولا ميلينكوفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

تقدم ميلان بهدف بعد 90 ثانية فقط، عندما أرسل أوليفييه جيرو الكرة إلى رافائيل لياو الذي اخترق منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة داخل الشباك بهدوء.

وسنحت فرصة لفيورنتينا للتعادل بعد ثماني دقائق لكن تسديدة كريستيانو بيراجي اصطدمت بالقائم إلى خارج الملعب.

وأدرك فيورنتينا التعادل عن جدارة في الدقيقة 28 عندما اصطدمت تسديدة أنطونين باراك بمدافع ميلان ماليك تياو قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أرسل أنتي ريبيتش كرة عرضية أساء ميلينكوفيتش تقديرها ليحولها إلى شباكه.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.