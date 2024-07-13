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رياضة

التشيكية كريتشيكوفا تفاجئ جاسمين باوليني وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

خسرت باوليني النهائي الثاني على التوالي في شهر واحد تقريبا بعد بطولة رولان غاروس
التشيكية كريتشيكوفا تفاجئ جاسمين باوليني وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
كريتشيكوفا ووصيفتها باولينيالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 4:05 م

 أحرزت لاعبة التنس التشيكية باربورا كريتشيكوفا لقب بطولة ويمبلدون للتنس للسيدات، ثالث البطولات الأربع الكبرى المعروفة ببطولات "غراند سلام"، وذلك بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين لواحدة تفاصيلها: 6-2 و2-6 و6-4  اليوم السبت.

وعلى الملعب الرئيسي لبطولة ويمبدلون أظهرت كريتشيكوفا المصنفة 31 خبرتها في المجموعة الفاصلة، بعد أن فازت كل لاعبة بمجموعة، إذ أطلقت ضربات إرسال رائعة لتنهي المجموعة الثالثة والحاسمة (6 ـ4) وتضيف لقب ويمبلدون إلى إنجازها الأول في بطولات غراند سلام بعد بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021.

وكانت باوليني المصنفة السابعة تسعى لأن تصبح أول إيطالية تفوز بلقب الفردي في ويمبلدون، لكنها فشلت في النهائي تماما مثلما كان الأمر في نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية الكبرى في يونيو الماضي أمام البولندية إيغا شياتنيك.

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يشار إلى أن لقب بطولة ويمبلدون لفردي السيدات بقي في حوزة اللاعبات التشيكيات بعد أن توجت ماركيتا فوندروسوفا بلقب النسخة الماضية في 2023.

 

رياضةالتنسويمبلدون

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