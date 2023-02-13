رسميا.. الوصل يعلن التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري

ويحتل الوصل المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 32 نقطة من 16 مباراة ويتأخر بنقطتين فقط عن الشارقة المتصدر.

وحقق الوصل الفوز 9 مرات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين في 16 مباراة في دوري أدنوك هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلعب الوصل مع النصر يوم الجمعة في الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.