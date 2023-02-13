رياضة
رسميا.. الوصل يعلن التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري
تعاقد الوصل مع المدافع الجزائري جمال بلعمري جاء في صفقة انتقال حر.
أعلن نادي الوصل الإماراتي، رسميا، التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري، اليوم الإثنين.
وكتب الوصل عبر حسابه في موقع "تويتر": "نادي الوصل يعلن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري بصفقة انتقال حر".
وسبق أن لعب جمال بلعمري البالغ من العمر 33 عاما مع الوداد والخليج والشباب السعوديين، وقطر القطري، ووفاق سطيق، وليون الفرنسي.
ويحتل الوصل المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 32 نقطة من 16 مباراة ويتأخر بنقطتين فقط عن الشارقة المتصدر.
وحقق الوصل الفوز 9 مرات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين في 16 مباراة في دوري أدنوك هذا الموسم.
ومن المقرر أن يلعب الوصل مع النصر يوم الجمعة في الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.