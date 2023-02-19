منافسة فريدة من نوعها.. 7 أندية تمتلك فرص الفوز بدوري أدنوك للمحترفين

مستويات متقاربة

تبدو المستويات متقاربة هذا الموسم بين أندية دوري أدنوك خاصة فيما يتعلق بصراع المنافسة على اللقب.

ولم يعرف أي فريق خلال الجولات السبعة عشر الماضية الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بل بالعكس تذوق الجميع طعم الخسارة في الدوري بالموسم الحالي.

ويبقى الوصل الأقل تعرضا للهزيمة برصيد مرتين فقط ولكنه يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن شباب الأهلي دبي صاحب الصدارة والذي تلقى الخسارة 3 مرات بالتساوي مع العين والشارقة والوحدة.

ويعتلي شباب الأهلي دبي صدارة الأندية الأكثر تحقيقا للفوز برصيد 11 مباراة.

وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الأسبق لـ"إرم نيوز" إن الصراع هذا الموسم بالفعل مختلف ومثير لأن كل فريق يملك عدة عناصر مميزة وهناك تقارب واضح في المستويات.

وأشار إلى أن دوري أدنوك تطور أيضا بفضل وجود العديد من المدربين الأجانب أصحاب البصمات البارزة مثل خوان بيتزي الذي قدم طفرة واضحة مع الوصل بجانب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي دبي.

وأوضح أن هناك أكثر من مدرب سبق له العمل في المنطقة العربية قبل القدوم للإمارات مثل جارديم وبيتزي وسيرجي ريبيروف ومن قبل أولاريو كوزمين، وهو ما جعل هؤلاء المدربين يتأقلمون سريعا مع أجواء الكرة الإماراتية ويسهمون في التطوير دون الحاجة لوقت لاكتساب الخبرات.