منافسة فريدة من نوعها.. 7 أندية تمتلك فرص الفوز بدوري أدنوك للمحترفين
تعيش الكرة الإماراتية موسما مختلفا ومثيرا بكل المقاييس على صعيد بطولة دوري أدنوك للمحترفين في ظل اشتعال المنافسة على اللقب بين 7 أندية دفعة واحدة.
ويحتل شباب الأهلي دبي صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، وخلفه الوصل برصيد 35 نقطة في المركز الثاني.
وتحتل أندية العين والشارقة والوحدة المراكز الثالث والرابع والخامس برصيد 34 نقطة، ثم يأتي الجزيرة في المركز السادس برصيد 30 نقطة وعجمان برصيد 29 نقطة.
ويبدو الفارق بين عجمان صاحب المركز السابع وشباب الأهلي دبي المتصدر 7 نقاط فقط وهو ما يجعل الموسم الحالي مشتعلا في صراع التتويج وهو ما ترصده (إرم نيوز) في التقرير التالي:
مستويات متقاربة
تبدو المستويات متقاربة هذا الموسم بين أندية دوري أدنوك خاصة فيما يتعلق بصراع المنافسة على اللقب.
ولم يعرف أي فريق خلال الجولات السبعة عشر الماضية الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بل بالعكس تذوق الجميع طعم الخسارة في الدوري بالموسم الحالي.
ويبقى الوصل الأقل تعرضا للهزيمة برصيد مرتين فقط ولكنه يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن شباب الأهلي دبي صاحب الصدارة والذي تلقى الخسارة 3 مرات بالتساوي مع العين والشارقة والوحدة.
ويعتلي شباب الأهلي دبي صدارة الأندية الأكثر تحقيقا للفوز برصيد 11 مباراة.
وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الأسبق لـ"إرم نيوز" إن الصراع هذا الموسم بالفعل مختلف ومثير لأن كل فريق يملك عدة عناصر مميزة وهناك تقارب واضح في المستويات.
وأشار إلى أن دوري أدنوك تطور أيضا بفضل وجود العديد من المدربين الأجانب أصحاب البصمات البارزة مثل خوان بيتزي الذي قدم طفرة واضحة مع الوصل بجانب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي دبي.
وأوضح أن هناك أكثر من مدرب سبق له العمل في المنطقة العربية قبل القدوم للإمارات مثل جارديم وبيتزي وسيرجي ريبيروف ومن قبل أولاريو كوزمين، وهو ما جعل هؤلاء المدربين يتأقلمون سريعا مع أجواء الكرة الإماراتية ويسهمون في التطوير دون الحاجة لوقت لاكتساب الخبرات.
طموح التتويج
يحلم الجميع بالتتويج في دوري أدنوك، خاصة أن لقب البطولة لم يسيطر عليه فريق واحد خلال آخر 3 مواسم.
وتوج العين بلقب الدوري في الموسم الماضي وقبلها الجزيرة في الموسم قبل الماضي وفاز الشارقة بلقب الدوري موسم 2018 – 2019.
ويبدو هذا السيناريو مهما في زرع روح المنافسة لدى جميع الأندية، خاصة أن الفرق المتنافسة على اللقب هذا الموسم سبق لها جميعا التتويج عدا عجمان.
وفاز شباب الأهلي دبي بلقب الدوري 7 مرات آخرها موسم 2015 – 2016 كما فاز فريق الوصل 7 مرات آخرها موسم 2006 – 2007.
ويدخل العين مدافعا عن لقبه الذي حققه من قبل 14 مرة، كما أن الشارقة فاز باللقب 6 مرات آخرها موسم 2018 – 2019 وتوج الوحدة 4 مرات آخرها موسم 2009 – 2010.
وفاز الجزيرة باللقب 3 مرات آخرها موسم 2020 – 2021 بينما لم يفز عجمان باللقب من قبل.
وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ"إرم نيوز" أن الدوري الإماراتي قوي وليس سهلاً خاصة فيما يتعلق بالمنافسة على اللقب لوجود حالة تنافسية قوية بين عدة أندية.
وأوضح أن العين على سبيل المثال حامل اللقب ولكن رغم ذلك يعاني في سبيل الحفاظ على البطولة، مؤكدا أنه لا يوجد فريق احتفظ باللقب موسمين متتاليين منذ أن حقق العين هذا الإنجاز موسمي 2011 – 2012 و2012-2013 وهو ما يعكس قوة التنافس داخل الدوري.
سيناريوهات المنافسة
تبدو المنافسة على اللقب خارج التوقعات بين أندية دوري أدنوك هذا الموسم.
وتدور عدة صدامات بين الفرق السبعة المتنافسة على اللقب ستحسم إلى حد بعيد هوية البطل هذا الموسم على رأسها لقاء شباب الأهلي دبي ضد العين يوم 16 أبريل المقبل، كما أن شباب الأهلي سيلعب ضد الجزيرة خارج الديار.
ويستضيف الوصل أيضا الشارقة والجزيرة والعين ويخرج لمواجهة شباب الأهلي، كما أن الشارقة سيلعب ضد الجزيرة وسيخرج لمواجهة الوحدة والعين.