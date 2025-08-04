55 مليون ريال.. التعاون يصدم النصر والاتحاد

وجه نادي التعاون السعودي صدمة إلى نظيريه النصر والاتحاد في إطار سعيهما القوي لضم أحد اللاعبين البارزين في فريق "سكري القصيم" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وخطف سعد الناصر، ظهير فريق التعاون، أنظار جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، ليطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار ذات علاقة تصريح مهم.. برونو فيرنانديز يرعب النصر السعودي

أخبار ذات علاقة أحدهم طالبه بعدم التجديد.. كيف تحول كريستيانو رونالدو إلى منقذ النصر الأول؟

وذكرت التقارير الأخيرة أن جيسوس أبدى موافقته على ضم سعد الناصر، لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الموسم الجديد.

وكان سعد الناصر لاعبًا في الهلال، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2021، لكنه خرج مُعارًا إلى التعاون في موسم 2022-2023.

أخبار ذات علاقة فابرزيو رومانو يصدم جمهور النصر السعودي

ومع تولي جيسوس، المسؤولية الفنية للهلال، وافق على رحيل الظهير الأيسر إلى التعاون بشكل نهائي في صيف 2023.

وعلى مدار الموسمين الماضيين، شارك سعد الناصر في 76 مباراة مع التعاون بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، فإن إدارة التعاون تلقت استفسارات من أندية النصر والاتحاد والقادسية بشأن إمكانية التعاقد مع الظهير الأيسر.

وأوضحت أن إدارة التعاون حدّدت مبلغ 55 مليون ريال كقيمة أولية لبدء التفاوض بخصوص الناصر، البالغ 24 عاماً.