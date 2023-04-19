محكمة الاستئناف تعيد الأمل ليوفنتوس في قضية خصم 15 نقطة
أعادت محكمة الاستئناف في إيطاليا الأمل مرة أخرى لفريق يوفنتوس، بشأن خصم نقاط من الفريق في الموسم الجاري بالدوري الإيطالي، بسبب تلاعب في الشؤون المالية ليوفنتوس، وتحقيق مكاسب رأسية مالية مزيفة.
وعُوقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده بالموسم الحالي من محكمة إيطالية مختصة بشؤون كرة القدم للتحقيق في تعاملات النادي مع الانتقالات.
وبسبب الحكم، الذي تضمن إيقاف 11 من مسؤولي يوفنتوس الحاليين والسابقين، تراجع أنجح أندية إيطاليا من المركز الثالث إلى 12، خارج المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا، بينما يتصدر نابولي البطولة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.
ونشرت المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أسباب الحكم بخصم 15 نقطة قائلة إن النادي أُدين بارتكاب مخالفات خطيرة ومتكررة وطويلة الأمد.
وخلال جلسة أقيمت اليوم الأربعاء، قالت محكمة الاستئناف إنها ترى أن عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس جاءت "أكثر من اللازم".
ووفقًا لصحيفة (football-italia)، فإن القرار النهائي سيصدر خلال جلسة اليوم الأربعاء المسائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتمال الأكبر عودة النقاط الـ15 لنادي يوفنتوس من جديد، أو بحالة أخرى سيتم تخفيض العقوبة لرقم أصغر.