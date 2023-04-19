محكمة الاستئناف تعيد الأمل ليوفنتوس في قضية خصم 15 نقطة

وخلال جلسة أقيمت اليوم الأربعاء، قالت محكمة الاستئناف إنها ترى أن عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس جاءت "أكثر من اللازم".

ووفقًا لصحيفة (football-italia)، فإن القرار النهائي سيصدر خلال جلسة اليوم الأربعاء المسائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتمال الأكبر عودة النقاط الـ15 لنادي يوفنتوس من جديد، أو بحالة أخرى سيتم تخفيض العقوبة لرقم أصغر.