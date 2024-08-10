عبّر المصري أحمد الجندي عن شعوره بالفخر بعد تحقيق أول ميدالية ذهبية في أولمبياد "باريس 2024"، بعد فوزه بمناسبات الخماسي الحديث.

وتُوج الجندي بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث برقم قياسي عالمي وأولمبي، بعدما حصد 1555 نقطة.

وقال الجندي في تصريحات للصحفيين، إنه لا يستطيع وصف مشاعره بتحقيق حلمه الرياضي وحصد ميدالية أولمبية ذهبية وسماع النشيد المصري في الأولمبياد.

وأضاف: "خططتُ بشكل جيد من أجل الوصول للذهب وتحطيم الرقم الأولمبي والعالمي، كنت أشك في الرقم القياسي العالمي، ولكن بعد نهاية السباق اكتشفت أنني حطمته".

وأهدى الجندي الميدالية الذهبية للشعب المصري، مؤكدًا أنه تحدى الإصابة التي تعرض لها في كتفه بعد أولمبياد طوكيو الماضية.

وأتم قائلًا: "أحلم بالمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 رغم الإصابة، سأبذل قصارى جهدي للحاق بمنافسات الدورة الأولمبية القادمة".

من جانبه، قال ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات للصحفيين، إن اختيار أحمد الجندي بجانب لاعبة رفع الأثقال سارة سمير لحمل العلم المصري كان صائبًا.

وأشار إلى أن مصر حققت نتائج جيدة بعد حصد 3 ميداليات في أولمبياد "باريس 2024"، مؤكدًا أن التوفيق لم يحالف منتخبي كرة اليد وكرة القدم بجانب بعض اللاعبين في إضافة المزيد من الميداليات.

وأكد شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أن أحمد الجندي حقق رقمًا قياسيًّا سيظل خالدًا؛ لأن النسخة القادمة للأولمبياد لن تشهد إدراج الفروسية في منافسات اللعبة.