5 أيام مخيفة.. الدوري السعودي يرعب عمالقة قارة أوروبا

أغلقت الدوريات الأوروبية الأكثر شهرة أبواب سوق الانتقالات، لكن في السعودية ما زالت النافذة مستمرة حتى 10 سبتمبر الجاري، فالقوة الاقتصادية لأندية دوري روشن للمحترفين لا تُقارن بغيرها من المسابقات، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير لها، فإن هذه القوة تشكّل تهديدًا حقيقيًا في الأيام الخمسة المقبلة التي قد تغيّر المسار الرياضي لعدد من الكيانات الكروية الكبرى.

أخبار ذات علاقة نجل ياسر القحطاني ينتقل لأحد أندية الدوري السعودي

أخبار ذات علاقة مفاجآت روشن.. أفضل 10 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري السعودي

فقط هذا الصيف، انضم نجوم عالميون مثل داروين نونيز، ثيو هيرنانديز، جواو فيليكس، كينغسلي كومان، إينيغو مارتينيز، ماتيو ريتيغي، إنزو ميلو، إلى أندية في دوري المحترفين السعودي، مقابل أرقام مالية فلكية، لكن السعودية تريد المزيد، وتخطط لتوجيه عدة ضربات "قاتلة" لعمالقة أوروبا.

برونو فيرنانديز وإيزاك

وقبل أسابيع قليلة، حاولت أندية الدوري السعودي إغراء نجوم كبار مثل برونو فيرنانديز أو ألكسندر إيزاك بعروض "جنونية" بكل المقاييس، كلاهما رفض خيار اللعب مع الهلال والنصر، لكن حينها كان لا يزال هناك متسع من الوقت أمام أنديتهما، مانشستر يونايتد ونيوكاسل على التوالي، للتحرك في السوق، فلو قرر نجومهما الرحيل، كان يمكنهم البحث عن بديل موثوق قبل إغلاق باب الانتقالات في 1 سبتمبر.

أخبار ذات علاقة 100 مليون يورو.. ليفاندوفسكي يرفض عرضا جنونيا من الدوري السعودي

المشكلة الآن أن أي نادٍ في الدوري السعودي لو نجح في خطف نجم عالمي في هذه المرحلة، فإن المقابل المالي -مهما بلغ- لن يُمكّن الأندية الأوروبية من تعويض رحيله قبل يناير على أقل تقدير.

وأضاف التقرير: "مدربو الأندية الأوروبية باتوا يركزون بشكل كامل على استخراج أقصى استفادة من تشكيلاتهم الحالية، وأي رحيل مفاجئ لنجوم بهذا الحجم قد يعرقل الخطط قبل أوانها ويهدد الموسم بأكمله دون فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف. لكن، أي الأندية مطالبة برفع حالة التأهب القصوى؟".

وتابع: "بورتو قد يجد نفسه مهددًا بخسارة جوهرته الثمينة، رودريغو مورا، المهاجم صاحب الـ19 عامًا يحظى بإعجاب كبير من الاتحاد، الذي تقدم بالفعل بعرض رسمي للنادي البرتغالي تبلغ قيمته 63 مليون يورو، إضافة إلى 10% من الحقوق الاقتصادية للاعب، وبالنظر إلى الشرط الجزائي البالغ 70 مليون يورو الذي يتمسك به "التنانين"، فلن يكون من المستغرب أن يقرر الفريق الذي يقوده كريم بنزيما زيادة السبعة ملايين المتبقية لإتمام الصفقة".

كما حاولت السعودية اصطياد المواهب في إسبانيا، فقد أكد إريك بريتوس، المدير الرياضي لريال سوسيداد، ما نشرته صحيفة Diario Vasco، واعترف بأن برايس مينديز تلقى عرضًا من الدوري السعودي للمحترفين. وقال: "بخصوص برايس مينديز، وصلنا شيء رسمي في الجزء الأخير من سوق الانتقالات، كان عرضًا مهمًا جدًا بالنسبة للاعب، وكان سيغير حياته. لكنه لم يحاول فرض أي موقف على النادي".

تشيلسي

في حالة تشيلسي، قد يمثل الأمر أقرب إلى خدمة للنادي، فكل من أكسل ديساسي ورحيم سترلينغ، اللذين لا يدخلان في حسابات المدرب إنزو ماريسكا، قد ينتهيان في الدوري السعودي، الأول، وهو الأعلى أجرًا في الفريق، لا يفكر في خيار اللعب في دوري روشن، لكن مع اقتراب المونديال قد يعيد النظر. أما الثاني، فيحظى باهتمام كبير من نادي نيوم، الذي سبق وأن ضم أسماء بارزة مثل ألكسندر لاكازيت، مارسين بولكا، ناثان زيزية، سايمون بويابريه، عبدولاي دوكوري وأمادو كوني.

لكن الخروج الذي سيكون مؤلمًا بالفعل هو البرازيلي أندري سانتوس، فقد تقدم نادي القادسية بعرض قيمته 50 مليون يورو رفضه تشيلسي، غير أن النادي السعودي قد يعود في الأيام المقبلة لمحاولة إتمام الصفقة، سانتوس، القادم من فاسكو دا غاما، يدرك أن بقاءه مع "البلوز" يمنحه فرصة أكبر لتحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026 مع البرازيل، لكن إذا جاء عرض ضخم يصعب رفضه، فقد يغيّر رأيه.

ماسون غرينوود

وأشار التقرير إلى أنه "بناءً على طلب الأسطورة كريستيانو رونالدو، سيحاول نادي النصر التعاقد مع اللاعب الإنجليزي ماسون غرينوود حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، المهاجم الشاب كان قد تلقى إغراءات من الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن رغبته في التألق بأوروبا حالت دون إتمام الصفقة. هدف النادي السعودي هو الفوز بلقب الدوري، وهو يدرك أنه رغم التعاقد مع جواو فيليكس وكومان وإينيغو مارتينيز، فإنه ما زال بحاجة إلى صفقة مدوية تمنحه دفعة إضافية".

واختتمت الصحيفة: "أخيرًا، قد يحمل البوندسليغا أيضًا مفاجأة، فعلى الرغم من أن باير ليفركوزن أكد أنه لم يتلقَّ أي اتصالات من السعودية بشأن إيزيكيل بالاسيوس، فإن الحقيقة أن الأهلي، الذي خسر خدمات غابري فيغا، مهتم بشدة بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني، فهل سيرحل أحدهم فعلًا؟ وهل نشهد "صفقة مدوية" جديدة غير متوقعة؟".