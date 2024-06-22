يورو 2024.. تعادل التشيك وجورجيا يبقي حظوظهما قائمة لبلوغ الدور الثاني
فرضت جورجيا التعادل (1 ـ 1) على التشيك اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أوروبا 2024، وهو ما يجعل الفريقين في حاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة من أجل للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.
وسجل جيورج ميكاوتادزي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أعلن عنها الحكم الألماني دانييل سيبرت بعد العودة إلى غرفة حكم الفيديو المساعد ليمنح جورجيا التقدم في ملعب فولكسبارك بمدينة همبورغ.
وسجل باتريك شيك هدف التعادل لمنتخب التشيك في الدقيقة 59 بعدما ارتدت الكرة من القائم إلى صدره لتسكن الشباك، إثر ضربة رأس من أوندريه لينجر بعد ركلة ركنية.
وسيطر التشيك على المباراة منذ بدايتها من خلال التصويب على المرمى في 7 مرات كاملة خلال الشوط الأول مقابل تسديدة واحدة غير مؤطرة لجورجيا، لكن ذلك لم يمنع لاعبي الأخير من الصمود في الدفاع والحصول على نقطة تكفل لهم الاستمرار في الحلم بالتأهل للمرة الأولى في تاريخهم للدور ثمن النهائي من كأس أمم أوروبا.
وكان كلا المنتخبين خسرا مباراته الأولى في المجموعة قبل أن يحصل كل منهما على نقطة اليوم السبت، فيما سيكون عليهما ضغط هائل من أجل تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل عندما تلتقي جورجيا بالبرتغال والتشيك مع تركيا.
ويتصدر المجموعة السادسة منتخبا تركيا والبرتغال اللذان يلتقيان اليوم السبت في دورتموند لحساب الجولة الثانية المجموعة ذاتها.