يورو 2024.. تعادل التشيك وجورجيا يبقي حظوظهما قائمة لبلوغ الدور الثاني

فرضت جورجيا التعادل (1 ـ 1) على التشيك اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أوروبا 2024، وهو ما يجعل الفريقين في حاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة من أجل للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وسجل جيورج ميكاوتادزي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أعلن عنها الحكم الألماني دانييل سيبرت بعد العودة إلى غرفة حكم الفيديو المساعد ليمنح جورجيا التقدم في ملعب فولكسبارك بمدينة همبورغ.