مفاجأة مدوية حول موقف لاعبي الأهلي السعودي من المشاركة في السوبر

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بشأن رد فعل لاعبي الأهلي السعودي عن إمكانية مشاركته في بطولة كأس السوبر، التي ستقام في هونغ كونغ الشهر المقبل، بدلا من الهلال، الذي أعلن رسميا اعتذاره عن عدم خوض البطولة.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه "خطاباً رسمياً" من الهلال، يتضمّن اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي بهونغ كونغ.

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وجاء في بيان أصدره الاتحاد: "تلقّى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا رسميًا من شركة نادي الهلال، يتضمّن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الـ19 إلى الـ23 من أغسطس 2025 في هونغ كونغ".

وأضاف: "وبناءً عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة".

وكانت تقارير أفادت بأن امتناع الهلال عن المشاركة سيعرّضه "لعقوبة إدارية تتمثل في حرمانه من خوض نسخة بطولة السوبر التالية إذا تأهل إليها، إضافة إلى غرامة مالية".

وأشارت التقارير إلى أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه إلى مراسلة الأهلي، ليكون بديلاً عن "الزعيم" في كأس السوبر السعودي.

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الهلال كان من المفترض أن يواجه القادسية بنصف النهائي في الـ20 من أغسطس، والنصر مع الاتحاد في الـ19 منه، على أن يُقام النهائي في الـ23 من أغسطس.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي وليد سعيد، والمقرب من البيت الأهلاوي، عبر حسابه عل منصة "إكس": "قرار مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي سيُحسم بعد مشاورات بين مدرب الفريق ماتياس يسله وشركة النادي، وذلك في حال تلقّي النادي خطابًا رسميًّا بهذا الشأن. وحتى هذه اللحظة، لم تصل أي مخاطبة رسمية للنادي بخصوص المشاركة في السوبر".

وشدد سعيد: "ينتهي معسكر الفريق في الـ5 من أغسطس، أي قبل 15 يومًا من موعد نصف النهائي ضد القادسية التي ستقام في الـ20 من أغسطس، والنهائي (في حال التأهل) سيكون يوم الـ23 من أغسطس، كما أن بداية الدوري السعودي في الـ28 من أغسطس".

من جانبه، شدد الإعلامي الرياضي سامي القاضي عبر حسابه على "إكس"، أن "المدرب ماتياس يايسله ولاعبي الراقي لا يفضلون المشاركة في كأس السوبر بدلَ الهلال".