ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي
أعلن ريال مدريد اليوم الأحد إصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.
واضطر ميليتاو لمغادرة الملعب باكيا بعد إصابته في الركبة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني في فوز ريال مدريد 2/0 على أتلتيك بيلباو أمس السبت على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
وقال ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".
وأضاف ريال مدريد أن ميليتاو سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.
وميليتاو ثاني لاعب في ريال مدريد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد الحارس الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة قبل يومين من انطلاق الموسم.
وبإصابة ميليتاو يكون تحت قيادة كارلو أنشيلوتي 3 مدافعين هم ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر وناتشو.
وبحسب صحيفة "ماركا" يجب أن يتناوب الثلاثة ويحصلوا على كل الدقائق خلال الأشهر المقبلة التي لن يتمكن ميليتاو من المشاركة فيها.
وقالت الصحيفة إنه سيكون من الضروري أن يتحرك ريال مدريد للتعاقد مع مدافع في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.
وأشارت إلى أن حاجة ريال مدريد للتعاقد مع مدافع ليست كحاجته للتعاقد مع حارس لتعويض كورتوا.