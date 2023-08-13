ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن ريال مدريد اليوم الأحد إصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

واضطر ميليتاو لمغادرة الملعب باكيا بعد إصابته في الركبة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني في فوز ريال مدريد 2/0 على أتلتيك بيلباو أمس السبت على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف ريال مدريد أن ميليتاو سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.