على طريقة الملاكمة.. احتفالية جديدة بين أشرف حكيمي ومبابي (فيديو)

وحقق فريق المدرب لويس إنريكي اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.

وافتتح لي كانج-إن التسجيل لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، قبل أن يضاعف كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برينس في جميع المسابقات، برصيد 111 هدفا.