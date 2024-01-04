على طريقة الملاكمة.. احتفالية جديدة بين أشرف حكيمي ومبابي (فيديو)
احتفل المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان رفقة زميله كيليان مبابي بطريقة جديدة، بعدما سجل الأخير هدفا مهما في مرمى تولوز بالسوبر الفرنسي.
وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه على تولوز 2-صفر أمس الأربعاء.
وحقق فريق المدرب لويس إنريكي اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.
وافتتح لي كانج-إن التسجيل لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، قبل أن يضاعف كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44.
وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برينس في جميع المسابقات، برصيد 111 هدفا.
وبعد الهدف، احتفل حكيمي رفقة صديقه مبابي على طريقة الملاكمين؛ إذ وقف كلاهما ورفعا أيديهما تمهيدا للكلم.
وشوهد مبابي وحكيمي جالسين على الأرض، بعد نهاية مباراة باريس سان جيرمان مع تولوز، التي حقق خلالها بطل الدوري الفرنسي لقب السوبر رقم 12 في تاريخه.
وسيسافر حكيمي للالتحاق بمعسكر منتخب المغرب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.