لم يتمالك نفسه.. سخرية محمد صلاح من ديكلان رايس تجتاح الإنترنت (فيديو)

كتب: نور الدين ميفراني

أثار النجم المصري محمد صلاح ضحكات عشاق كرة القدم برد فعله على تعليقات ديكلان رايس، نجم وسط آرسنال، في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من صلاح بعد تتويجه بجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

حدث رد الفعل على خشبة المسرح خلال الحفل الفاخر بدار الأوبرا في مانشستر لتكريم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان رايس يتحدث عن توقعات آرسنال هذا الموسم عندما ذكر مراكزهم الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال لاعب خط الوسط: "من الواضح أن احتلال المركز الثاني لثلاث سنوات متتالية كان صعبًا للغاية، لكنني قلتها سابقًا، في الحياة، عليك أن تخوض بعض الهزائم الصغيرة للفوز".

عند ذكر المركز الثاني والخسائر الصغيرة، يُمكن رؤية صلاح وهو يُلقي نظرة خاطفة على زميله في ليفربول، فيرجيل فان ديك.

وظهر المهاجم المصري والمدافع الهولندي مبتسميْن لبعضهما بعد اختيار الكلمات.

واحتل آرسنال المركز الثاني مرتين متتاليتين خلف مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا بين عامي 2022 و2024.

عندما عانى مانشستر سيتي من موسم سيىء في الموسم الماضي، بدا أن الوقت قد حان أخيرًا لآرسنال ليعتلي عرش البطولة، حتى ظهر ليفربول بقيادة آرن سلوت فجأةً ليُقصي المدفعجية إلى مركز وصيف آخر.

يأمل صلاح وفان ديك في المزيد من النجاح هذا العام، على الرغم من أن رايس يُعلّق آماله على أن هذا هو وقت آرسنال، وقال: "سنواصل العمل ونُواصل الضغط، ونأمل أن يكون هناك ما هو أفضل لنا".