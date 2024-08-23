دشن النادي الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي، بالفوز على نظيره العروبة 2-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

سجل عبد الكريم دارسي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الراقي" بهدف.

وأحرز فيرمينو الهدف الثاني في مرمى العروبة بالدقيقة 80.

الخليج يستهل مشواره بالدوري السعودي بالفوز على ضمك بهدف عكسي

وفي مباراة سابقة استهل الخليج مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بالفوز 1-صفر على مضيفه ضمك بفضل هدف عكسي من ضاري العنزي يوم الجمعة.

ومرر فابيو مارتينيز إلى زميله بيدرو ريبوتشو الذي أرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 حولها العنزي قوية بالخطأ في مرماه.

وسجل ضمك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر البديل فرانسوا كامانو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأهدر كامانو فرصة خطيرة في الدقيقة 75 من تسديدة قوية مرت إلى جوار المرمى، كذلك ألغى الحكم هدفا لضمك في الدقيقة 54 سجله كيفن نكودو بداعي التسلل أيضا.