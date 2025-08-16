هدف غير شرعي.. تقييم فاضح لحكم مباراة برشلونة ومايوركا (صور)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شهدت مباراة برشلونة وريال مايوركا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني جدلًا حول أداء الحكم خوسيه مونويرا.

وأشهر الحكم مونويرا البطاقة الحمراء لثنائي ريال مايوركا مانو مورلانيس وفيدات موريكي في الدقيقتين 33 و39 من عمر المباراة التي فاز بها برشلونة بنتيجة 3-0.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

وكانت اللقطة الأكثر إثارة للجدل في الدقيقة 23 حين صوب لامين يامال كرة ارتطمت برأس لاعب مايوركا مانو مورلانيس الذي سقط أرضًا.

وكان على الحكم إيقاف اللقاء لعلاج اللاعب لكون الكرة أصابت الرأس وكان أمامه وقت كاف؛ لكون الكرة لم تكن فرصة محققة، حيث رجعت للاعبي برشلونة الذين قاموا بتمريرها إلى فران توريس.

ورغم إطلاق الصافرة لكن الكرة وصلت إلى توريس الذي سجل الهدف الثاني لبرشلونة، وتم احتسابه من طرف الحكم وسط ذهول لاعبي ريال ميوركا، وحصل اللاعب المصاب على بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج، وكانت سببا في طرده لكونه حصل على بطاقة صفراء ثانية بعدها في الدقيقة 33.

أخبار ذات علاقة اعتراضات عارمة.. فضيحة تحكيمية في أول مباراة لبرشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)

وطرد الحكم بعدها في الدقيقة 39 مهاجم مايوركا فيدات موريكي بعد تدخله على الحارس خوان غارسيا وتدخل تقنية حكم الفيديو.

أخبار ذات علاقة متوتر وسلبي.. من اللاعب الذي أحبط جمهور برشلونة رغم الفوز على مايوركا؟

ولم يطرد الحكم مونويرا مونتيرو جناح برشلونة البرازيلي رافينيا بعد تدخله بقوة فوق ساق اللاعب ماتيو موري، واكتفى ببطاقة صفراء، وكانت تستحق بطاقة حمراء مباشرة.

ومنح حساب ARSHIVO VAR عبر منصة "إكس" تقييماً فاضحاً للحكم بدرجة (1 من 10)، ووُصف أداؤه في الشوط الأول بالكارثي.

وسيثير الحكم مونويرا مونتيرو المزيد من الجدل في الصحف المقربة من ريال مدريد؛ نظرًا للصراع بين الغريمين.