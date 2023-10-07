"يحتاج إلى تبسيط".. بوكيتينو ينتقد حكم الفيديو المساعد

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إن نظام حكم الفيديو المساعد يحتاج إلى تبسيط، لينضم بذلك إلى منتقدي النظام بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل.

وبسبب قرار خاطئ، حُرم ليفربول من هدف صحيح في خسارته 2/1 أمام توتنهام هوتسبير، السبت الماضي، بينما قالت لجنة الحكام إن القرار جاء نتيجة "خطأ بشري واضح".

وقال ليفربول، المنتمي إلى منطقة مرسيسايد، إن خطأ حكم الفيديو المساعد "قوّض النزاهة الرياضية".

وقال بوكيتينو قبل مواجهة بيرنلي الصاعد حديثا، اليوم السبت: "أثق في نظام حكم الفيديو المساعد. أثق في السيارة وليس السائق. هذه هي المشكلة".