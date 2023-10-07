"يحتاج إلى تبسيط".. بوكيتينو ينتقد حكم الفيديو المساعد
قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إن نظام حكم الفيديو المساعد يحتاج إلى تبسيط، لينضم بذلك إلى منتقدي النظام بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل.
وبسبب قرار خاطئ، حُرم ليفربول من هدف صحيح في خسارته 2/1 أمام توتنهام هوتسبير، السبت الماضي، بينما قالت لجنة الحكام إن القرار جاء نتيجة "خطأ بشري واضح".
وقال ليفربول، المنتمي إلى منطقة مرسيسايد، إن خطأ حكم الفيديو المساعد "قوّض النزاهة الرياضية".
وقال بوكيتينو قبل مواجهة بيرنلي الصاعد حديثا، اليوم السبت: "أثق في نظام حكم الفيديو المساعد. أثق في السيارة وليس السائق. هذه هي المشكلة".
وأضاف: "انتقدت النظام كثيرا من البداية. قبل عدة سنوات" عند البدء في استخدامه".
وتابع بوكيتينو: "كان قرار استخدام النظام جيدا.. يتعين علينا التفكير لبعض الوقت وبعدها يمكننا البحث والتفكير في إمكانية تعزيز دور الحكم وإمكانية أن تكون له الكلمة الأخيرة".
وقال مدرب تشيلسي أيضا: "بالنسبة لي الأمر يتعلق بتبسيط الوضع. الأهم هو منح الحكم المزيد من السلطة من جديد. أعتقد أن الرجوع إلى الخلف خطوة واحدة سيجعل الأمر أكثر وضوحا."
من جهة أخرى، عبّر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بطل إنجلترا، عن أمله في تغير الأوضاع بعد حادثة الأسبوع الماضي.
وقال غوارديولا قبل مواجهة فريقه خارج ملعبه أمام آرسنال اللندني، غدا الأحد، إنه يتعين على مسؤولي حكم الفيديو المساعد والحكام التحلي بالتواضع، وعدم البحث عن "النجومية" عن طريق تصدر المشهد خلال المباريات.
وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: "إنه خطأ. وعليك تقبله.. الوضع يكون صعبا دوما عند حدوث أخطاء بشرية.
وتابع: "لكن لا بد للأجهزة تجنب ذلك. في النهاية الأمر يرجع إلى العنصر البشري. لقد حدث الخطأ ونأمل ألا يحدث ثانية، وأن يتحسن الوضع مستقبلًا."