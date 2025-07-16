رقم خرافي.. كم الراتب الذي عرضه الأهلي على مصطفى محمد؟

كشفت مصادر عن قيمة الراتب الذي عرضه النادي الأهلي على مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ودخل الأهلي المصري في مفاوضات قوية للتعاقد مع مصطفى محمد، لدعم هجوم الفريق الأحمر تحسبًا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي، والذي دخل في حالة تمرد لرغبته في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الأمريكي بعد تلقيه عرضًا قويًّا من نادي كولومبوس.

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إدارة الأهلي بدأت التفكير في الأسماء التي قد تعوض وسام في حال رحيله، وذلك في ظل العروض الكثيرة المقدمة للاعب في الفترة الحالية.

ووضع الأهلي اسم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي على رأس القائمة.

ووفقًا لآخر التقارير، فإن وكيل مصطفى محمد بدأ بالفعل سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الأهلي، للوقوف على تفاصيل المشروع الرياضي وخطة النادي للموسم المقبل، بالإضافة إلى مناقشة موقف اللاعب من العودة المحتملة.

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ويُعد مصطفى محمد هدفًا طويل الأمد للأهلي، حيث يحظى بقبول جماهيري وفني كبير، ويُنظر إليه كإضافة هجومية قوية حال تم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

ووفقًا للمصادر، فإن "الأهلي عرض 6.5 مليون يورو على نانت الفرنسي لترك اللاعب، كما وضع النادي الأحمر على الطاولة راتبًا شخصيًّا للاعب يصل إلى 3 ملايين يورو لحسم صفقة ضمه وعودته للدوري المصري بقميص الفريق الأحمر".

وكان مصطفى محمد تدرج بصفوف شباب نادي الزمالك قبل أن يتم إعارته في موسم 2016/17 لنادي الداخلية ثم إلى طنطا في الموسم التالي فطلائع الجيش في الموسم الثالث قبل أن يعود للزمالك خلال موسم 2019/2020.

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ورحل مصطفى بعد موسم مع الزمالك لصفوف غلطة سراي التركي في موسم 2021/2020 قبل أن يشتري النادي التركي عقده بنهاية الإعارة ثم كرر المهاجم المصري الدولي الأمر ذاته بالانضمام لصفوف نانت الفرنسي على سبيل الإعارة ثم اشترى النادي عقده مع نهاية الفترة.

مصطفى محمد صاحب الـ 27 عامًا شارك بقميص نانت خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا في موسم لم يكن الأفضل له ليفتح النادي الفرنسي الباب أمام رحيله.