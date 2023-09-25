بهداد إقبالي المالك المشارك لتشيلسي يهرب من المشجعين بعد الخسارة أمام أستون فيلا (فيديو)

اضطر بهداد إقبالي، أحد الملاك لنادي تشيلسي بجانب الأمريكي تود بويلي، إلى الهروب من جماهير "البلوز" الغاضبة بعد هزيمتهم أمام أستون فيلا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، التي نشرت فيديو لابتعاد إقبالي عن المشجعين، الذي كانوا يطاردونه فإن المالك المشارك لتشيلسي، شوهد وهو يغادر مسرعًا للابتعاد عن المشجعين المحبطين، الذين قاموا بتصويره بالفيديو وهو يهرب بسرعة.