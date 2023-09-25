بهداد إقبالي المالك المشارك لتشيلسي يهرب من المشجعين بعد الخسارة أمام أستون فيلا (فيديو)
اضطر بهداد إقبالي، أحد الملاك لنادي تشيلسي بجانب الأمريكي تود بويلي، إلى الهروب من جماهير "البلوز" الغاضبة بعد هزيمتهم أمام أستون فيلا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، التي نشرت فيديو لابتعاد إقبالي عن المشجعين، الذي كانوا يطاردونه فإن المالك المشارك لتشيلسي، شوهد وهو يغادر مسرعًا للابتعاد عن المشجعين المحبطين، الذين قاموا بتصويره بالفيديو وهو يهرب بسرعة.
وقام إقبالي بزيادة سرعة خطواته وقفز إلى الجزء الخلفي من سيارة رينج روفر سوداء كانت تنتظره، بعد أن أدرك أنه تتم ملاحقته.
تصريحات بوكيتينو
وواصل تشيلسي بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي بعد هزيمته على أرضه أمام أستون فيلا، وقال مدربه ماوريسيو بوكيتينو إن تشيلسي يجب عليه أن "ينضج كفريق".
ولم يسجل فريق المدرب الأرجنتيني، الذي كلف النادي اللندني أموالًا طائلة في تعاقدات اللاعبين، أي هدف في آخر ثلاث مباريات ويحتل المركز الـ14 بعد انتصار واحد في ست مباريات في أسوأ بداية للموسم منذ عام 1978.
وقال بوكيتينو: "نحن بحاجة إلى النضوج في التعامل كفريق وليس على الصعيد الفردي فقط.
"في مثل هذه النوعية من المباريات نحن ننافس ونريد الفوز وكرة القدم تدور حول الفوز. لكن عندما يكون معظم اللاعبين صغار السن يحتاجون للتعلم والخبرة وارتكاب الأخطاء.. لذلك نشعر بخيبة أمل وهناك الكثير من المواقف مثل هذه".
وأضاف المدرب الأرجنتيني أن الملاك الأمريكيين لتشيلسي، الذين أنفقوا ما يقرب من مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) على ضم لاعبين جدد منذ الاستحواذ على النادي العام الماضي، يشعرون "بخيبة أمل" من النتائج لكنه أضاف أنهم "بحاجة إلى دعم الخطة".
ويستضيف تشيلسي يوم الأربعاء المقبل برايتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ثم يحل ضيفًا على فولهام جاره في غرب لندن بالدوري في الثاني من أكتوبر المقبل.