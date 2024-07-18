أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح البرازيلي سافينيو لمدة خمس سنوات.

وكان اللاعب (20 عاما) معارا من نادي تروا الفرنسي إلى نادي جيرونا الإسباني الموسم الماضي، وسجل تسعة أهداف في 37 مباراة بالدوري الإسباني.

وقال سافينيو في بيان: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي. الجميع يعلم أنه أفضل فريق في العالم حاليا".

وأضاف: "أنا متحمس لفرصة العمل تحت قيادة بيب جوارديولا أحد أعظم المدربين على الإطلاق وأعرف أنه سيساعدني على التحسن أكثر".

وخاض سافينيو سبع مباريات مع البرازيل، وسجل هدفه الدولي الأول الشهر الماضي أمام باراغواي في كوبا أمريكا.

ويستهل سيتي، الذي فاز بآخر أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشوار الدفاع عن اللقب أمام تشيلسي في 18 أغسطس آب.