حقق نجاحات هائلة مع الأهلي.. مفاجأة مدوية عن جون إدوارد وعائلته

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت مدوية بشأن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، والذي أبدى جمهور الفريق الأبيض سعادته الكبيرة بعمله المميز في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع 10 صفقات أثبتت تميزها في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري المحلي.

وبدأ الزمالك مسيرته في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي بالفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، شهدت تواجد العديد من الصفقات الجديدة.

المباراة شهدت الظهور الأول للمهاجم الأنغولي شيكو بانزا، الذي قدم أداءً بدنيًا مميزًا، وتميز بقوة كبيرة، كما برز عبد الحميد معالي، الذي دخل كبديل في الشوط الثاني، وأحدث نشاطًا ملحوظًا في الخط الأمامي.

أما اللاعب الفلسطيني آدم الكايد، فكان له بصمة فنية واضحة بعدما صنع الهدف الأول لناصر ماهر، إثر مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء أربكت دفاع المنافس ومهدت الطريق لتسجيل هدف التقدم.

وأسند نادي الزمالك مهمة المدير الرياضي إلى جون إدوارد بعد نهاية الموسم الماضي في خطوة نالت تفاعلًا كبيرًا بعد أن نجح في إعادة ترتيب الأوراق خلال فترة لا تزيد على الشهرين.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "جون إدوارد ينتمي لعائلة زملكاوية كبيرة أبًا عن جد، ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أنه قبل تولي مسؤولية الإدارة الرياضية في الزمالك كان وكيلا لعدد من اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي، مثل التونسي علي معلول، الذي حقق مسيرة أسطورية مع الفريق الأحمر، وأيضًا وليد أزارو، وكان مع إمام عاشور في بداياته الكروية، وأيضًا هو من ساعد على تكوين فرقة بيراميدز في بدايتها".

وأضاف التقرير: "جون إدوارد عمل مع كل الأندية لكن انتماءه من زمان جدًّا هو للزمالك، وعندما تولى منصب المدير الرياضي للزمالك، عمل باحترافية عالية وما قدمه حتى الآن يلقى قبولًا كبيرًا جدًّا لدى الجماهير".