ملخص وأهداف ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد غريمسبي في كأس كاراباو

واصل مانشستر يونايتد تراجعه تحت قيادة روبن أموريم، بعد خروجه من كأس الدوري الإنجليزي على يد غريمسبي تاون، من الدرجة الرابعة، بركلات ترجيح ماراثونية في الدور الثاني.

فاز غريمسبي بركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 12-11 على ملعب بلونديل بارك الذي يتسع لـ 9000 متفرج، حيث أهدر برايان مبيومو ركلة الترجيح الحاسمة.

احتاج يونايتد إلى هدفين متأخرين من مبيومو وهاري ماغواير ليُدرك التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، بعد أن كان متأخرًا 2-0 في الشوط الأول.

وستُسجل هذه النتيجة كواحدة من أكثر النتائج إحراجًا في تاريخ يونايتد، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وتقدم "إرم نيوز" ملخصًا لأحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد غريمسبي في كأس كاراباو في السطور القادمة

الدقيقة 1: يبدو غريمسبي مصمماً على السيطرة منذ الدقيقة الأولى. يرسل بيرنز كرة عرضية رائعة من يمين الملعب، لكن غاردنر يخفق في التواصل.

الدقيقة 11: ديالو يسقط أرضاً ويحتاج إلى علاج.. كاميرون ميجانيت يتدخل بقوة ضد لاعب يونايتد ديالو.

الدقيقة 13: كرة يتمكن كاميرون غاردنر من توجيه رأسية نحو مرمى اليونايتد، لكنها سهلة لأونانا.

الدقيقة 17: أونانا يتصدى لتسديدة خطيرة.

الدقيقة 21: الهدف الأول لمصلحة غريمسبي

تسديدة رائعة من تشارلز فيرنام.. تسديدة مذهلة منخفضة وقوية تجتاز أونانا وتسكن الشباك.

الدقيقة 29: الهدف الثاني لمصلحة غريمسبي

كارثة ليونايتد.. أونانا يخرج لاعتراض كرة عرضية من تشارلز فيرنام.. تفوته الكرة ويرسل تايريل وارن الكرة في الشباك الخالية.

الدقيقة 35: أول إنذار في المباراة.. تم إشهار البطاقة الصفراء في وجه تايلر فريدريكسون لاعب مانشستر، تدخل متأخر على كيران جرين.

نهاية الشوط الأول بتقدم غريمسبي 0/2.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 50: مدافع مانشستر يمنع فريقه من استقبال الهدف الثالث ويبعد رأسية قوية.

الدقيقة 63: تسديدة رائعة من برونو فرنانديز، يتصدى لها حارس غريمسبي.

الدقيقة 72: إلغاء هدف لصالح غريمسبي، بداعي التسلل.

الدقيقة 75: الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد عن طريق بريان مبيومو.

الدقيقة 86: استبسال دفاعي لفريق غريمسبي، وإبعاد الكرة من على خط المرمى.

الدقيقة 89: هاري ماغواير ينقذ مانشستر يونايتد ويسجل هدف التعادل بالوقت القاتل.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 2/2، واللجوء إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح تبتسم لفريق غريمسبي ويقصي مانشستر من البطولة.