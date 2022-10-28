نجل كريستيانو رونالدو الصغير يحتفل على طريقة والده (شاهد)

احتفل ماتيو نجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، على طريقة والده، الذي أحرز الهدف الثالث للفريق الإنجليزي في شباك شيريف تيراسبول بالدوري الأوروبي.

وسجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هدفا مع عودته للتشكيلة الأساسية ليقود فريقه لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على شيريف تيراسبول في استاد أولد ترافورد اليوم الخميس.

وأحرز رونالدو، الذي اسُتبعد من التشكيلة في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي لأسباب انضباطية، الهدف الثالث ليونايتد بعدما منح ديوجو دالوت وماركوس راشفورد تقدما مريحا لأصحاب الأرض.

وعقب الهدف احتفل رونالدو بضم يديه على صدره، ليقوم نجله ماتيو بتقليد احتفال والده، ثم تقوم جورجينا والدته بنشره على المواقع الاجتماعية.