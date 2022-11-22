أرقام تاريخية من مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

شهدت مباراة المنتخبين الأرجنتيني والسعودي في نهائيات كأس العالم بقطر 2022 تسجيل عدة أرقام تاريخية شخصية وجماعية للمنتخبين ولاعبيهم.

وفاز المنتخب السعودي 2-1 على الأرجنتين ليحقق أول مفاجآت نهائيات كأس العالم بقطر في لقاء شهد استمرار احتساب وقت بدل ضائع طويل بلغ في المجموع 20 دقيقة.

ونستعرض أبرز الأرقام التي عرفتها مواجهة الأرجنتين والسعودية:

- بتسجيله في اللقاء أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي 5 لاعب يسجل في 4 نسخ لنهائيات كأس العالم بعد البرازيلي بيليه و الألمانيان ميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر والبرتغالي كريستيانو رونالدو المرشح للإنفراد بالرقم القياسي في حال التسجيل بالنسخة الحالية ليصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ لكاس العالم.

- أصبح المنتخب الأرجنتيني أول منتخب في نهائيات كأس العالم يبدأ اللقاء ب4 لاعبين يتجاوزون 34 سنة في التشكيل الأساسي وهم ليونيل ميسي و أليخاندرو غوميز و أنخل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.

- احتسبت على الأرجنتين 7 حالات تسلل في الشوط الأول ضد السعودية أكثر مما احتسب ضده في 4 لقاءات في روسيا 2018 والتي بلغت 6 حالات تسلل.

- سجل ليونيل ميسي أول هدف من ركلة جزاء في كأس العالم للأرجنتين ، منذ أن فعلها غابرييل باتيستوتا ضد إنجلترا في عام 1998. ولم يتمكن أرييل أورتيجا من التسجيل من ضربة جزاء ضد السويد (2002) وميسي نفسه ضد أيسلندا (2018).

- سجل المنتخب السعودي هدفين من أول تسديدتين له في اللقاء في بداية الشوط الثاني عبر صالح الشهري وسالم الدوسري.

- حقق المنتخب السعودي أول فوز في لقاءه الإفتتاحي خلال 6 نسخ شارك فيها بنهائيات كأس العالم حيث خسر في نسخة 1994 أمام هولندا 2-1 و في نسخة 1998 أمام الدانمارك 1-0 وفي نسخة 2002 أمام ألمانيا 8-0 وفي نسخة 2018 أمام روسيا 5-0 واكتفى بالتعادل 2-2 في نسخة 2006 أمام تونس.