سبورت: ريال مدريد لن يتعاقد مع مبابي إذا جدد عقده مع باريس سان جيرمان

وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الأحد، عودة مبابي للتدريبات بعد فترة من استبعاد اللاعب من الجولة الآسيوية، وإبعاده عن تدريبات الفريق الأول، حيث غاب عن أول مباراة للفريق في الدوري الفرنسي.

وكان مبابي قد أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025؛ ما يعني أن العقد الحالي ينتهي في يونيو 2024.

كما أعلن مبابي أنه ينوي البقاء مع باريس سان جيرمان، الموسم المقبل؛ وهو ما يعني رغبته في الرحيل مجانا بعد عام واحد؛ وهو ما أغضب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الذي قال: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".

وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة في 2017 قبل أن تتم بشكل دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.

وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ونال جائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم.