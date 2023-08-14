سبورت: ريال مدريد لن يتعاقد مع مبابي إذا جدد عقده مع باريس سان جيرمان
قالت صحيفة "سبورت"، إن ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي حال جدد عقده مع باريس سان جيرمان.
ويتردد أن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، على أن يسمح له النادي بالانتقال لريال مدريد صيف 2024 بمقابل مادي وليس مجانا.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإنه إذا حدث هذا فإن ريال مدريد سيفكر وقتها في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، والعمل على التوقيع مع مهاجم آخر، مع إعطاء الأولوية للنرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
ورغم ذلك يرى ريال مدريد أنه من غير المرجح أن يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، لكن هذا لا يخفي أن ريال مدريد سئم من هذا الملف، ويفكر في نسيانه إذا وقع اللاعب عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان.
وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد مقتنع بأن فكرة مبابي ليست التجديد مع باريس سان جيرمان، وعلى الرغم من سعي الفريق الفرنسي لمنع مبابي من الرحيل مجانا، فإن ريال مدريد يراهن على ضم اللاعب دون مقابل صيف 2024.
وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الأحد، عودة مبابي للتدريبات بعد فترة من استبعاد اللاعب من الجولة الآسيوية، وإبعاده عن تدريبات الفريق الأول، حيث غاب عن أول مباراة للفريق في الدوري الفرنسي.
وكان مبابي قد أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025؛ ما يعني أن العقد الحالي ينتهي في يونيو 2024.
كما أعلن مبابي أنه ينوي البقاء مع باريس سان جيرمان، الموسم المقبل؛ وهو ما يعني رغبته في الرحيل مجانا بعد عام واحد؛ وهو ما أغضب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الذي قال: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".
وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة في 2017 قبل أن تتم بشكل دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.
وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ونال جائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم.