موعد أول مباراة لداروين نونيز مع الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً تعاقده مع اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ووقع نونيز، صاحب الـ26 عاماً، لمدة 3 مواسم قادمة، ليبدأ تجربة جديدة في مشواره الاحترافي، بعدما دافع عن ألوان بينارول الأوروغوياني، وألميريا الإسباني، وبنفيكا البرتغالي، وليفربول الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة رسميًا.. الهلال السعودي يعلن صفقة داروين نونيز

وحقق نونيز 3 ألقاب مع ليفربول بحصد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وكأس الرابطة عام 2024، بجانب كأس الدرع الخيرية عام 2022، بخلاف تتويجه بلقب هداف الدوري البرتغالي موسم 2021 – 2022، برصيد 26 هدفاً.

ولعب نونيز 35 مباراة دولية مع منتخب أوروغواي، وسجل 13 هدفاً ،وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وعبر نونيز عن سعادته بالانتقال إلى الهلال، مؤكداً عبر حساب النادي بمنصة "إكس" أنه يترقب بدء مشواره مع الفريق.

أخبار ذات علاقة الهلال يتخذ قرارا مفاجئا تجاه علي البليهي

ويعد نونيز رابع صفقات الهلال الجديدة بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، وعلي لاجامي، وعبد الكريم دارسي.

أخبار ذات علاقة أسطورة الإكوادور يطالب مواطنه بالانتقال "فورًا" إلى الهلال السعودي

متى يظهر نونيز مع الهلال؟

نجم ليفربول انضم رسمياً إلى معسكر الهلال في ألمانيا، مساء السبت، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وقد يظهر نونيز لأول مرة مع الهلال، مساء الأحد، في مباراة آراو السويسري الودية على هامش معسكر الفريق السعودي.

وتقام المباراة الودية بين الهلال وآراو على ملعب "براغليفيلد" في الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة "آراو" السويسرية (السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة).