فالفيردي يكشف سر تشابه يامال وميسي | إرم نيوز

كشف إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو الإسباني، عن سر التشابه بين الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق ونجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي ولامين يامال نجم البارسا الحالي.

وتلقى أتلتيك بلباو الخسارة أمام مضيفه برشلونة بنتيجة 1-2، مساء السبت، في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وسجل يامال هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 24، وتعادل بلباو بهدف سجله أوهيان سانسيت من ضربة جزاء في الدقيقة 42 قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لصالح برشلونة في الدقيقة 75.

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وقال فالفيردي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة إن ميسي ويامال بينهما أوجه تشابه بالفعل.

وأضاف "كلاهما يستطيع صناعة الفارق، يامال لاعب جيد جدًا، ويستطيع المرور من أي لاعب مثل ميسي".

وتولى فالفيردي قيادة برشلونة في الفترة بين 2017 إلى 2020، وخاض ميسي تحت قيادته 124 مباراة، وسجل 112 هدفًا، وقدم 51 تمريرة حاسمة.

وحقق برشلونة انتصارين في مستهل مشوار الليغا هذا الموسم بعدما فاز خارج ملعبه على حساب فالنسيا بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى كما كرر الفوز نفسه على حساب بلباو.