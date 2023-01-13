ترتيب الدوري الإنجليزي.. فولهام يكبد تشيلسي الخسارة السابعة في البريميرليغ
في 18 مباراة فاز تشيلسي 7 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 7 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واصل تشيلسي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة أمام مستضيفه فولهام 1/2، يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للبريميرليغ.
وسجل ويليان وكارلوس فينيسيوس هدفي فولهام في الدقيقتين 25 و73 لفولهام، في حين سجل كاليدو كوليبالي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 47.
ورفع الفوز رصيد فولهام إلى 31 نقطة في المركز السادس، في حين جمدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز العاشر.
وفي 18 مباراة فاز تشيلسي 7 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 7 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع كريستال بالاس وليفربول وفولهام وويستهام في المباريات الأربع المقبلة من الدوري الإنجليزي.