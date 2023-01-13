ترتيب الدوري الإنجليزي.. فولهام يكبد تشيلسي الخسارة السابعة في البريميرليغ

واصل تشيلسي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة أمام مستضيفه فولهام 1/2، يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للبريميرليغ.

وسجل ويليان وكارلوس فينيسيوس هدفي فولهام في الدقيقتين 25 و73 لفولهام، في حين سجل كاليدو كوليبالي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 47.