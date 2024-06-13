محترف الأهلي السعودي يسعد جماهير النادي
كشفت تقاريرصحفية أن الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السعودي، رفض فكرة العودة إلى منافسات الدوري الإيطالي مجددًا، متمسكًا بالبقاء مع "الراقي".
وتوج كيسيه مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي قبل موسمين ثم انتقل إلى برشلونة ومنه إلى الأهلي السعودي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن كيسيه يفضل البقاء مع ناديه، وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية رغم العروض التي تلقاها اللاعب.
وأوضحت أن كيسيه تلقى اتصالات من أندية إيطالية لمعرفة إمكانية عودته إلى أوروبا الموسم المقبل، لكن اللاعب رفض ذلك.
ويمتد عقد كيسيه مع الأهلي السعودي حتى صيف 2028 بعد انضمامه من صفوف برشلونة بداية الموسم المنصرم.
ولعب كيسيه مع الأهلي السعودي 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل 10 أهداف وصنع 4 .
وأسهم كيسيه في تأهل "الراقي" إلى بطولة النخبة الآسيوية بالموسم المقبل بعدما حسم المركز الثالث بالدوري السعودي.
كما قاد كيسيه منتخب كوت ديفوار للتتويج بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا.