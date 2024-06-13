محترف الأهلي السعودي يسعد جماهير النادي

كشفت تقاريرصحفية أن الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السعودي، رفض فكرة العودة إلى منافسات الدوري الإيطالي مجددًا، متمسكًا بالبقاء مع "الراقي".

وتوج كيسيه مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي قبل موسمين ثم انتقل إلى برشلونة ومنه إلى الأهلي السعودي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن كيسيه يفضل البقاء مع ناديه، وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية رغم العروض التي تلقاها اللاعب.

وأوضحت أن كيسيه تلقى اتصالات من أندية إيطالية لمعرفة إمكانية عودته إلى أوروبا الموسم المقبل، لكن اللاعب رفض ذلك.