أهداف مباراة الهلال والنصر (فيديو)
تقدم سافيتش مهاجم نادي الهلال لصالح ناديه، بهدف رائع في شباك النصر، خلال مباراة الفريقين بالجولة 15 من الدوري السعودي.
وانتظر سافيتش حتى الدقيقة 64 ليفتتح أهداف ديربي الرياض، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وأحرز سافيتش هدف الهلال الأول من ضربة رأسية رائعة، حيث قابل عرضية سعود عبد الحميد، وسدد بقوة برأسه، لتسكن شباك النصر.
وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من رأسية رائعة بعد أن انبرى لكرة مرفوعة من سالم الدوسري، وأودع الكرة الشباك النصراوية.
وقبيل نهاية المباراة عزز ميتروفيتش تقدم الهلال بالهدف الثالث لفريقه والثاني له.
ويلعب الهلال ضد النصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفاً بـ 34 نقطة.