أهداف مباراة الهلال والنصر (فيديو)

وانتظر سافيتش حتى الدقيقة 64 ليفتتح أهداف ديربي الرياض، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأحرز سافيتش هدف الهلال الأول من ضربة رأسية رائعة، حيث قابل عرضية سعود عبد الحميد، وسدد بقوة برأسه، لتسكن شباك النصر.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من رأسية رائعة بعد أن انبرى لكرة مرفوعة من سالم الدوسري، وأودع الكرة الشباك النصراوية.

وقبيل نهاية المباراة عزز ميتروفيتش تقدم الهلال بالهدف الثالث لفريقه والثاني له.