لماذا قرر كريستيانو رونالدو بيع طائرته الخاصة؟
كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، من بيع طائرته الخاصة، حيث وجد مشتريا لـGulfstream G-200.
وكان رونالدو اشترى طائرته عام 2015 مقابل 20 مليون يورو، وكان قد قرر طرحها للبيع منذ فترة.
وأفادت الصحيفة أن رونالدو تمكن أخيرا من العثور على مشترٍ، ولكن اللاعب البرتغالي لم يكشف عن هوية مشتري طائرته، كما لم يكشف عن السعر الذي حصل عليه في الوقت الحالي.
وظهر رونالدو وجورجينا رودريغيزو كثيرا بالطائرة على الشبكات الاجتماعية، وأيضا في فيلمه الوثائقي على Netflix، هي عنصر لهواة الجمع نظرا لوجود 250 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم.
واستخدم كريستيانو وجورجينا الطائرة في انتقالاتهما للسعودية بعد توقيع اللاعب مع النصر بقيمة 200 مليون يورو سنويا.
وتساءلت الصحيفة لماذا قرر كريستيانو رونالدو بيع طائرته؟
ووفقا للصحيفة فاللاعب بحاجة إلى واحدة أكبر، فعندما اشترى رونالدو طائرته، كان لديه ابن واحد فقط، وهو كريستيانو جونيور، لكنه التقى في السنوات التالية مع جورجينا رودريغيز وفي الطائرة، فقط للعائلة، يحتاجون إلى سبعة مقاعد.
وأضافت أنه إذا أضفنا المرافقين اللذين يرافقان العائلة دائما، فسيكون هناك 9 بالفعل، لذلك إذا كانوا يريدون طاهيا أو أي نوع آخر من الموظفين لديهم في المنزل لمرافقتهم، أو بعض الأصدقاء فقط، فسيواجهون بالفعل مشاكل في القدرات.
وفي الوقت الحالي يبدو أن كريستيانو لم يعثر على طائرة ترضيه، لكن بالنظر إلى قدرته الاقتصادية وعقوده وأعماله في السعودية، يبدو الأمر مجرد مسألة وقت.