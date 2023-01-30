لماذا قرر كريستيانو رونالدو بيع طائرته الخاصة؟

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، من بيع طائرته الخاصة، حيث وجد مشتريا لـGulfstream G-200.

وكان رونالدو اشترى طائرته عام 2015 مقابل 20 مليون يورو، وكان قد قرر طرحها للبيع منذ فترة.

وأفادت الصحيفة أن رونالدو تمكن أخيرا من العثور على مشترٍ، ولكن اللاعب البرتغالي لم يكشف عن هوية مشتري طائرته، كما لم يكشف عن السعر الذي حصل عليه في الوقت الحالي.