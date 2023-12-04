حكم مباراة أتلتيكو تجسّس على لاعبي برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" عن وجود غضب لدى إدارة نادي برشلونة تجاه تصرفات حكم مباراة فريقهم ومساعده أمام أتلتيكو مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، وانتهت بفوز "البارسا" بهدف دون رد.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن غضب الإدارة جاء بسبب عدة قرارات جدلية في المباراة، كان أبرزها، قيام ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو بدهس قدم جواو فيليكس وعدم احتساب ركلة جزاء.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكم تغاضى عن طرد أزبيليكويتا، واحتسب خطأين مشكوكا في أمرهما على حافة منطقة جزاء برشلونة.
وأوضحت الصحيفة: "التصرف الأكثر غرابة، والذي لم يفهمه أحد، عندما جاء من مساعد الحكم راؤول كابانييرو بين الشوطين للوقوف عند باب غرفة ملابس برشلونة عقب انتهاء الشوط الأول، وهو شيء غير معتاد بالنسبة للحكام، الذين يذهبون عادة إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم مباشرة".
وتابع التقرير: "فعل كابانييرو الشيء نفسه في نهاية المباراة، بسبب إدراكه أن هناك انزعاجا لدى برشلونة من الحكام رغم الفوز، وبدلا من الذهاب إلى غرفته، بقي أمام غرفة ملابس البارسا لمحاولة التنصت لسماع أي تعليقات تجاه الحكم من غرفة ملابس البلوغرانا".
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أعضاء طاقم تشافي، وهو مسؤوله الصحفي إيدو بولو، نصح الحكم بأدب أنه من الأفضل تجنب التوترات التي يمكن أن يسببها وجوده في هذا الموقف قبل وصول اللاعبين، الذين كانوا لا يزالون يحتفلون بالفوز في الملعب.
ولكن، وفقا للتقرير، رفض كابانييرو المغادرة وأبلغ سانشيز مارتينيز، حكم الساحة، على الفور من خلال سمّاعة الأذن.
وجاء سانشيز مارتينيز إلى باب غرفة الملابس الخاص بالبارسا، وطلب من موظف برشلونة التعريف بنفسه، قبل أن يأتي تشافي ويبلغ الحكم بهويته.
وسجل الحكم هذا الموقف بشكل رسمي في التقرير الخاص بالمباراة.
وسجل فيليكس هدفًا في الشوط الأول، ليمنح برشلونة فوزًا صعبًا 1-صفر على أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتلتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.
ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.