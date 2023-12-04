حكم مباراة أتلتيكو تجسّس على لاعبي برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" عن وجود غضب لدى إدارة نادي برشلونة تجاه تصرفات حكم مباراة فريقهم ومساعده أمام أتلتيكو مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، وانتهت بفوز "البارسا" بهدف دون رد.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن غضب الإدارة جاء بسبب عدة قرارات جدلية في المباراة، كان أبرزها، قيام ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو بدهس قدم جواو فيليكس وعدم احتساب ركلة جزاء.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكم تغاضى عن طرد أزبيليكويتا، واحتسب خطأين مشكوكا في أمرهما على حافة منطقة جزاء برشلونة.