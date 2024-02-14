جماهير سباهان تزعج لاعبي الهلال بهذه الطريقة (فيديو)
قامت جماهير فريق سباهان الإيراني بإزعاج لاعبي الهلال، قبيل المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.
ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الإيراني في مباراة الذهاب، غدًا الخميس، على ملعب "نقش جهان" في مدينة أصفهان.
وتداول مغردون فيديو لجماهير سباهان أمام فندق الهلال وهي تستخدم الميكروفونات ومكبرات الصوت من أجل إزعاج لاعبي الهلال.
وتتعمد الجماهير الإيرانية إحداث الضوضاء أمام فندق الهلال؛ للتشويش على اللاعبين وإفقادهم التركيز.
وأوقعت قرعة دور الـ16 من البطولة القارية الهلال في مواجهة مع سباهان.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "نقش جهان".
ويستضيف الهلال نظيره سباهان، يوم 22 فبراير الجاري، في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.