جماهير سباهان تزعج لاعبي الهلال بهذه الطريقة (فيديو)

ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الإيراني في مباراة الذهاب، غدًا الخميس، على ملعب "نقش جهان" في مدينة أصفهان.

وتداول مغردون فيديو لجماهير سباهان أمام فندق الهلال وهي تستخدم الميكروفونات ومكبرات الصوت من أجل إزعاج لاعبي الهلال.

وتتعمد الجماهير الإيرانية إحداث الضوضاء أمام فندق الهلال؛ للتشويش على اللاعبين وإفقادهم التركيز.