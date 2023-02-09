جائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2022.. سكالوني صاحب إنجاز الأرجنتين ينافس أنشيلوتي وغوارديولا

وضمت القائمة النهائية الأرجنتيني سكالوني الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، ليحقق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية البطولة لأول مرة منذ عام 1986.

وسينافس سكالوني الثنائي المؤلف من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد للفوز بثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

وترشح سكالوني للمرة الأولى وأصبح ثالث مدرب أرجنتيني ينضم للقائمة النهائية بعد ماوريسيو بوكيتينو عام 2019 ومارسيلو بيلسا عام 2020.

ولم يظهر أنشيلوتي في القائمة النهائية للجائزة المقدمة من الفيفا من قبل، بينما ظهر غوارديولا مرتين من قبل ولم يفز بالجائزة.