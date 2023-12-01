بالأرقام.. بيلينغهام "مرعب أمام المرمى"
أظهر الإنجليزي جود بيلينغهام قدراته المميزة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم بتسجيله 15 هدفًا وصناعة 4 في 16 مباراة.
"وبحسب موقع "ريليفو"، فإن ريال مدريد لم يكن يتوقع هذا الأداء الرائع من بيلينغهام الذي يبلغ من العمر 20 عامًا.
ونقل الموقع عن تقرير لـ "CIES" فإن بيلينغهام ثالث أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم خلف هاري كين (بايرن ميونخ) وسانتياغو خيمينيز (فينورد).
وأضاف أن 37% من تسديدات بيلينغهام تنتهي بهدف، ولم يتفوق عليه سوى سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت هذا الموسم (بنسبة 44%).
ووفقًا لموقع "ريليفو"، فإن بيلينغهام في أول موسمين له مع بروسيا دورتموند كانت أكثر من 40% من تمريراته في المباراة الواحدة في نصف ملعبه.
وفي موسم 2022/2023 انخفضت إلى أقل من 40% وفي الموسم الحالي بلغت 29.3%، وهو انخفاض مدفوع بالهيمنة التي يتمتع بها ريال مدريد.
في المقابل، منذ موسم 2020/2021، تضاعفت نسبة لمسات بيلينغهام في منطقة المنافس.
وهذا الموسم كانت 7.3% من لمسات بيلينغهام في منطقة المنافس (الموسم الماضي بالكاد تجاوزت 5%).
وشرح أوسكار كوروشانو، وهو لاعب ومدرب إسباني ألماني سابق عمل في العديد من الأندية، بينها بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، الاختلافات بين بيلينغهام مع بروسيا دورتموند وريال مدريد.
وقال: "هذا هو مركزه بشكل أساس، في بروسيا دورتموند وصل إلى منطقة الجزاء، ولكن بشكل أقل لأنه كان لديه مسؤولية هجومية أكبر، عندما وصل اعتاد أن يفعل ذلك بدقة وقوة، لكن لا يمكنك توقع ما يفعله".
وفي 16 مباراة، تجاوز بيلينغهام عدد الأهداف التي سجلها العام الماضي حيث سجل 15 هدفًا وصنع 4 مع ريال مدريد.
وبحسب "ريليفو"، فإن هذا رقم قياسي ليس للاعب فقط، بل لريال مدريد أيضًا، إذ لم يسبق للاعب أن احتاج إلى هذا القدر من الوقت ليسجل أول 15 هدفًا له.
قاتل أمام المرمى
وذكر "ريليفو" أن بيلينغهام يسجل ويقدم لمسات داخل منطقة الجزاء في كل 90 دقيقة في المواسم الأربعة الماضية.
وأضاف أوسكار كوروشانو: "لم أتوقع هذا الانفجار بهذه السرعة، لكنني كنت أعلم أنه يمكن أن يحدث، فيما يتعلق بالأهداف، لو سجل هذا العدد من الأهداف هذا العام لكان ذلك سيكلف ريال مدريد 180 مليون يورو".
تابع: "العرض الذي قدمه بيلينغهام أمام نابولي يؤكد، يومًا آخر، أن ما يظهره على أرض الملعب لا يأتي عن طريق الحظ، يساعد الفريق في الدفاع والهجوم وينهي الهجمات بشكل لا مثيل له تقريبًا".