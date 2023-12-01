بالأرقام.. بيلينغهام "مرعب أمام المرمى"

أظهر الإنجليزي جود بيلينغهام قدراته المميزة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم بتسجيله 15 هدفًا وصناعة 4 في 16 مباراة.

"وبحسب موقع "ريليفو"، فإن ريال مدريد لم يكن يتوقع هذا الأداء الرائع من بيلينغهام الذي يبلغ من العمر 20 عامًا.

ونقل الموقع عن تقرير لـ "CIES" فإن بيلينغهام ثالث أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم خلف هاري كين (بايرن ميونخ) وسانتياغو خيمينيز (فينورد).

وأضاف أن 37% من تسديدات بيلينغهام تنتهي بهدف، ولم يتفوق عليه سوى سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت هذا الموسم (بنسبة 44%).