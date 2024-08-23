وجه لاعب نادي الزمالك عمر جابر رسالة خاصة ومثيرة لمدرب منتخب مصر حسام حسن وذلك بعد إعلان الأخير عن قائمة منتخب الفراعنة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل تصفيات كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".

ويخوض المنتخب المصري أول مباراتين في المجموعة الثالثة من تصفيات "كان 2025"، وذلك بمواجهة كاب فيردي في 6 سبتمبر وبوتسوانا في 10 من الشهر نفسه.

وأعلن حسام حسن قائمة المنتخب المصري للمباراتين المقبلتين والتي خلت من إسم عمر جابر لاعب الزمالك الذي رد بطريقة فريدة ومحرجة لمدرب الفراعنة، عندما جمع عددا من لقطات من مبارياته مع الزمالك في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

ولم يكتف نجم الزمالك بذلك بل ضمّن المقطع إسم حساب حسام حسن على إنستغرام في إشارة واضحة من المؤكد أنها أحرجت المدرب الأول للفراعنة.

وكان حسام حسن أعلن قائمة من 27 لاعباً استعدادا للدخول في المعسكر المقرر انطلاقه في 28 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وضمت القائمة اللاعبين محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفي شوبير في حراسة المرمى.

كما تمت دعوة حمزة علاء وأحمد حجازي ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد هاني ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيغيه وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأسامه فيصل .