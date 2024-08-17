سقوط مرعب للاعب نوتينغهام الإنجليزي (فيديو)

أثار البرازيلي دانيلو لاعب نوتينغهام فورست الرعب بسقوط مفاجئ إثر إصابة خطيرة في مباراة بورنموث، اليوم السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وسقط دانيلو في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء بعد التحام هوائي مع لاعب بورنموث، واستبدل بعد علاجه بدقائق لصالح زميله ريان ياتس.

وفرض التعادل كلمته على مواجهة نوتينغهام ضد بورنموث بنتيجة 1-1 بعدما سجل كريس وود لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 23 ثم تعادل بورنموث في الدقيقة 86 عن طريق أنطوان سيمينو.

وكشفت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية عن معاناة لاعب نوتينغهام من إصابة قوية في الساق.

وأشارت إلى أن اللاعب اشتكى من إصابة وغادر على إثرها وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

وانضم دانيلو إلى صفوف نوتينغهام فورست قادمًا من بالميراس في يناير 2023.

ولم يخض دانيلو أي مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل أو المنتخبات السنية لراقصي السامبا.

وكان نوتينغهام فورست قد أسند مهمة إدارة الفريق في بداية الموسم للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي كانت له تجربة رائعة مع وولفر هامبتون قبل رحيله للدوري السعودي لتدريب الاتحاد.