ميسي يهرب من "إعصار مرعب" قبل مواجهة فنزويلا

نجحت بعثة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، الموجودة في مدينة ميامي الأمريكية، في السفر والخروج منها، قبيل أن يضربها "إعصار ميلتون" المرعب، الذي سيصل ساحل ولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين منتخب فنزويلا في ملعب مونومنتال في ماتورين يوم الخميس، حيث تدرب الفريق في مركز تابع لنادي إنتر ميامي في فلوريدا.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن فريقه يشعر بالقلق بشأن الإعصار ميلتون، وبالفعل أنهى منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي معسكره التدريبي هناك، وتمكن من مغادرة مدينة ميامي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ويتجه الإعصار ميلتون صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية المطل على خليج المكسيك، ما تسبب في اختناقات مرورية ونقص في الوقود نتيجة نزوح آلاف السكان، فيما أمر مسؤولون أكثر من مليون شخص بالإخلاء قبل أن يضرب الإعصار منطقة خليج تامبا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس شدة الأعاصير، إلى اليابسة في وقت متأخر اليوم الأربعاء، أو في وقت مبكر غدًا الخميس، ما يهدد جزءًا من الساحل الغربي المكتظ بالسكان في فلوريدا، الذي لا يزال يعاني من آثار الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منطقة خليج تامبا مترامية الأطراف.

من جهة أخرى، قال سكالوني إن قائد الفريق ليونيل ميسي جاهز للعودة إلى التشكيلة عندما يواجه فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وتعززت ثقة الأرجنتين بقدرة ميسي على المشاركة في مباراتي تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وبوليفيا، بعد تعافي اللاعب من إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها في نهائي كأس كوبا أمريكا أمام كولومبيا في يوليو.

وغاب ميسي، الذي يلعب في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن مباراتي تصفيات كأس العالم أمام تشيلي وكولومبيا.

وقال سكالوني للصحفيين: "ميسي بخير، لعب عدة مباريات مع فريقه في الأسابيع الأخيرة بعد عدم استدعائه للمنتخب في المرة الأخيرة، وهو ما اتفقنا عليه لأنه كان بحاجة إلى التعافي".

وأضاف: "ليو يتدرب مع الفريق وهو جاهز للانضمام للتشكيلة لمواجهة فنزويلا التي ستكون منافسًا قويًا".