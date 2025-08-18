رفض الهلال وأبهر إنريكي.. من هو "حلم بنزيما" الجديد في الاتحاد السعودي؟

برز اسم النجم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كهدف رئيسي جديد لنادي الاتحاد السعودي، ليضاف إلى كوكبة النجوم في دوري روشن.

ويُنظر إلى أوناحي على أنه قطعة فنية قادرة على استكمال مشروع "العميد" الطموح، وخاصة ليكون ضلعًا آخر في الخطة التي يرسمها النجم الفرنسي كريم بنزيما داخل وخارج الملعب.

كان أوناحي أحد أبرز اكتشافات مونديال قطر 2022، حيث خطف الأضواء بأدائه الاستثنائي مع منتخب "أسود الأطلس" الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى نصف النهائي.

الأداء الراقي الذي قدمه، خاصة في مباراتي إسبانيا والبرتغال، لم يمر مرور الكرام؛ فقد خرج مدرب إسبانيا آنذاك، لويس إنريكي، بتصريح شهير تساءل فيه بانبهار: "يا إلهي، من أين أتى هذا الفتى؟ لقد أدهشني اللاعب رقم 8"، في إشارة إلى أوناحي الذي أرهق بطل العالم 2010 بتحركاته الدؤوبة ومراوغاته السلسة.

هذا التألق المونديالي وضع اسمه على طاولة كبار أندية أوروبا، حيث ارتبط بالانتقال إلى برشلونة، إنتر ميلان، نابولي، إشبيلية، وليستر سيتي، قبل أن يظفر مارسيليا بخدماته. كما أفادت تقارير سابقة أن اللاعب كان على رادار الغريم التقليدي للاتحاد، نادي الهلال.

ضلع آخر في خطة بنزيما

تتجاوز أسباب اهتمام الاتحاد بأوناحي مجرد قدراته الفنية، فاللاعب يجيد التحدث باللغة الفرنسية بطلاقة، مما يجعله عنصرًا مثاليًا للانسجام السريع مع الدائرة المقربة من كريم بنزيما، والتي تضم لاعبين فرنكوفونيين مثل حسام عوار وموسى ديابي، بالإضافة إلى المدرب لوران بلان.

يسعى بنزيما، حسب تقارير، إلى بناء منظومة متناغمة حوله تعتمد على التواصل السلس والتفاهم الفوري، ويبدو أن أوناحي يمثل القطعة المناسبة لإكمال هذه الصورة.

شخصية مثيرة للجدل وصاحبة مواقف

لم تكن مسيرة أوناحي هادئة تمامًا. فقد أثار ضجة كبيرة بتصريحاته التي اعتبرها البعض "مستفزة" بحق المنتخب المصري، حيث ذكر أن "الفراعنة، رغم فوزهم بسبعة ألقاب أمم أفريقيا، لا يقدمون كرة قدم ممتعة، بل يعتمدون على تسجيل هدف من كرة ثابتة ثم إضاعة الوقت بسقوط اللاعبين". هذا التصريح أثار حفيظة الجماهير المصرية وأحدث جدلًا واسعًا.

كما شهدت فترته مع مارسيليا بعض التوترات، أبرزها ما قيل عن خلافه مع مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو بسبب عدم التزامه بالتعليمات التكتيكية، مما أدى إلى استبعاده من بعض المباريات.

ومع ذلك، يُحسب له الجانب الإنساني المضيء في شخصيته، حيث كان ضمن لاعبي المنتخب المغربي الذين تبرعوا بكامل مكافآتهم من مونديال قطر لصالح الأسر الفقيرة في بلادهم، في لفتة حظيت بإشادة عالمية.

فنيًا: "لاعب بثلاث رئات" وعيوب تحتاج للصقل

يُعرف أوناحي فنيًا بأنه "لاعب بثلاث رئات" بفضل مجهوده البدني الخارق وقدرته على الضغط المتواصل على الخصم طوال المباراة. يتميز بقدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، ومهارته في المراوغة والخروج بالكرة من المساحات الضيقة. يمتلك رؤية ممتازة للملعب ودقة في التمرير، خاصة الكرات الطويلة التي تكسر خطوط المنافس.

لكن في المقابل، يعاني أوناحي من بعض نقاط الضعف الواضحة. اللمسة الأخيرة أمام المرمى ليست أفضل ما لديه، مما يقلل من سجله التهديفي. كما أن تدخلاته الدفاعية تكون أحيانًا متهورة وغير سليمة، مما يكلف فريقه أخطاءً وبطاقات ملونة. وأخيرًا، رغم طوله البالغ 182 سم، فإنه يخسر نسبة كبيرة من الثنائيات الهوائية، وهو ما قد يمثل نقطة ضعف في الالتحامات القوية التي تميز الدوري السعودي.

يبقى أن نرى ما إذا كان الاتحاد سينجح في ضم "حلم بنزيما" الجديد، اللاعب الذي أبهر إنريكي ورفض الهلال، ليضيف لمسة من الديناميكية والمهارة إلى وسط ميدان "العميد" في سعيه للعودة إلى منصات التتويج.