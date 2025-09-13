ريال مدريد ينجو من كمين سوسيداد ويعزز صدارته للدوري الإسباني (فيديو)

نجح ريال مدريد في العودة بانتصار صعب وثمين من أمام مضيفه ريال سوسيداد (2 ـ 1) اليوم السبت في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على الرغم من معاناته من اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة كاملة بعد طرد مدافعه ديان هويسين.

وشهدت مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد، التي أقيمت على ملعب ريال أرينا في سان سيباستيان الكثير من الأطوار المثيرة من بينها إلغاء هدف لريال مدريد أحرزه أردا غولر منذ الدقيقة الثانية بعد الوقوع في فخ التسلل.

ولم ينتظر ريال مدريد أكثر من 12 دقيقة ليتقدم بالهدف الأول عبر لاعبه وهدافه كيليان مبابي الذي استغل سرعته ليتجاوز الدفاع ويضع نفسه أمام المرمى ثم يهز الشباك بتسديدة قوية.

وتلقى الفريق الملكي ضربة موجعة بطرد مدافعه المحوري ديان هويسين بعد انفراد من مهاجم ريال سوسيداد ليشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة للدولي الإسباني وسط احتجاجات عارمة من لاعبي الريال.

وتقدم أردا غولر بالهدف الثاني للريال في أواخر الشوط الأول على الرغم من النقص العددي لفريق تشابي ألونسو بعدما سدد كرة وسط الشباك إثر اضطراب في دفاع سوسيداد منهيا الشوط الأول (2 ـ 1).

وفي الشوط الثاني، نجح ريال سوسيداد في استغلال تفوقه العددي وأحرز هدف تقليص الفارق عبر نجمه الدولي ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وكان أويارزابال قريبا من تعديل النتيجة في الدقيقة 64 لكن تيبو كورتوا أحبط محاولته الواعدة.

واستمرت هجمات أصحاب الأرض دون هوادة بعد أن استثمروا جيدا بطاقة الطرد في صفوف ريال مدريد لكن كورتوا تألق ليساهم في إنهاء المباراة بتفوق فريقه (2 ـ 1).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة في 4 مباريات منفردا بصدارة الترتيب على بعد 3 نقاط من خيتافي الذي فاز اليوم على أوفييدو (1 ـ 0) وأتلتيك ببلباو الذي يلعب غدا مباراته الرابعة، و5 نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي يواجه غدا فالنسيا.