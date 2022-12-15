ماذا قال إيمانويل ماكرون لسفيان أمرابط في غرفة ملابس منتخب المغرب؟

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غرفة تغيير ملابس المنتخب المغربي عقب فوز منتخب بلاده 2/صفر على أسود الأطلس في نصف نهائي كأس العالم في قطر، وأشاد بسفيان أمرابط.

وشاهد ماكرون فوز فرنسا بهدفين نظيفين على المغرب في قطر، ليتأهل للمباراة النهائية للمونديال للمرة الثانية على التوالي.