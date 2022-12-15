ماذا قال إيمانويل ماكرون لسفيان أمرابط في غرفة ملابس منتخب المغرب؟
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غرفة تغيير ملابس المنتخب المغربي عقب فوز منتخب بلاده 2/صفر على أسود الأطلس في نصف نهائي كأس العالم في قطر، وأشاد بسفيان أمرابط.
وشاهد ماكرون فوز فرنسا بهدفين نظيفين على المغرب في قطر، ليتأهل للمباراة النهائية للمونديال للمرة الثانية على التوالي.
لكنها كانت حزينة بالنسبة للمنتخب المغربي، مفاجأة البطولة، الذي تم إحباطه أخيرًا عندما سجل تيو هيرنانديز وراندال كولو مواني هدف الفوز بواقع هدف في كل شوط.
وتألق أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي طوال البطولة وقد أشاد به الرئيس الفرنسي ماكرون شخصيًا.
وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، قال ماكرون أمام المنتخب المغربي إن أمرابط كان "أفضل لاعب وسط في البطولة".
وأصبح المغرب أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي المونديال لكنه سيسعى الآن إلى المركز الثالث عندما يلتقي كرواتيا، يوم السبت المقبل.
وستكون هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في قطر، بعدما تعادلا سلبيا في مستهل دور المجموعات، على غرار سيناريو بلجيكا وإنجلترا اللتين تواجهتا في دور المجموعات ثم في مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2018 في روسيا.
ويواجه "أسود الأطلس" نقصا في خط الدفاع بعد خسارة جهود القائد رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراي خلال مباراة نصف النهائي.
وكان لدى المغرب فرصة لأن يصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نهائي كأس العالم، لكن فرنسا تستعد الآن لتصبح أول منتخب يحتفظ بلقب كأس العالم خلال 60 عاما عندما تواجه الأرجنتين.
ويصف المحللون نهائي كأس العالم في استاد لوسيل، يوم الأحد، المقبل بأنه مواجهة بين ليونيل ميسي ضد كيليان مبابي حيث يتنافس نجوم كرة القدم وجها لوجه.
ويعرف الفرنسي أنطوان غريزمان كل شيء عن مواهب زميله السابق في برشلونة ميسي، وقال: "أي فريق مع ليونيل ميسي هو أمر مختلف تمامًا. لقد رأينا الأرجنتين تلعب ونعرف كيف تلعب. إنه فريق صعب اللعب ضده وهو في أفضل حالاته".
وأضاف: "لا يوجد ميسي فقط. هناك فريق قوي من حوله. نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. نحن نعلم أنهم سيحصلون على الكثير من الدعم من الجماهير. سنرى كيف يمكننا التفوق عليهم وكيف يمكننا الدفاع ضدهم. سنكون مستعدين جيدًا".