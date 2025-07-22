عرض فرنسي يدمر أحلام الأهلي في بديل وسام أبو علي

تلقى الأهلي المصري صدمة بشأن اللاعب البديل الذي يسعى مسؤولوه لضمه ليكون بديلا للفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأحمر، الذي سيرحل عن صفوف الفريق للاحتراف في كولومبوس كرو الأمريكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتوصل نادي كولومبوس كرو الأمريكي إلى اتفاق مع الأهلي لشراء مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي.

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يأتي ذلك بعدما أعلن وسام أبو علي اعتذاره لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني لما بدر منه.

وقال وسام أبو علي عبر موقع الأهلي: "أعتذر لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وإدارة النادي واللاعبين وكل شخص له مكان في قلبي على ما بدر مني من تصرفات، منذ فترة أمر بضغوط أسرية وفعلت أشياء لا أوافق عليها، لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرفات من أي لاعب آخر".

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ودخل الأهلي في المقابل بمفاوضات قوية مع مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، للتعاقد معه في الميركاتو الحالي، ولكن الصفقة واجهت بعض العثرات بسبب المطالب المالية الضخمة للاعب ووكيله.

كما كشفت صحيفة "ليكيب" أن نادي نيس الفرنسي يدرس إمكانية التعاقد مع مصطفى محمد، في إطار إعادة هيكلة خط الهجوم، استعداداً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

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وأوضح التقرير، أن البولندي فالديمار كيتا، مالك ورئيس نانت، طلب 10 ملايين يورو لبيع الدولي المصري.

وكشفت تقارير أن نانت يرغب في بيع مصطفى محمد في الصيف الجاري، حيث يرتبط بتعاقد إلى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى محمد يُعد من الأسماء المطروحة بقوة، رغم أن نيس لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.

وخاض مصطفى محمد 3 مواسم مع نانت، ونجح في تسجيل 19 هدفًا خلال 73 مباراة في الدوري الفرنسي؛ ما جعله يحظى باهتمام عدة أندية داخل فرنسا وخارجها.