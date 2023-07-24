شاكا هيسلوب يسقط مغشيًّا عليه خلال تحليله لقاء ريال مدريد وميلان (فيديو)

سقط شاكا هيسلوب، حارس مرمى ترينيداد وتوباغو السابق والمحلل الرياضي حاليًّا بقنوات "ESPN"، مغشيًّا عليه في مشهد صادم على الهواء خلال تحليله لأحداث المباراة الودية التي جمعت بين ريال مدريد وميلان، اليوم الاثنين، في معسكرهما الإعدادي في أمريكا.

وبدا على اللاعب السابق، البالغ من العمر 54 عامًا، التلعثم في الحديث قبل أن يفقد توازنه تمامًا ويسقط على الأرض مغشيًّا عليه، ليتقدم إليه سريعًا شريكه في البث، دان توماس، ما أثار ذعرًا فوريًّا على خط التماس.