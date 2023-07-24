شاكا هيسلوب يسقط مغشيًّا عليه خلال تحليله لقاء ريال مدريد وميلان (فيديو)

شاكا هيسلوب يسقط مغشيًّا عليه خلال تحليله لقاء ريال مدريد وميلان (فيديو)
سقط شاكا هيسلوب، حارس مرمى ترينيداد وتوباغو السابق والمحلل الرياضي حاليًّا بقنوات "ESPN"، مغشيًّا عليه في مشهد صادم على الهواء خلال تحليله لأحداث المباراة الودية التي جمعت بين ريال مدريد وميلان، اليوم الاثنين، في معسكرهما الإعدادي في أمريكا.
وبدا على اللاعب السابق، البالغ من العمر 54 عامًا، التلعثم في الحديث قبل أن يفقد توازنه تمامًا ويسقط على الأرض مغشيًّا عليه، ليتقدم إليه سريعًا شريكه في البث، دان توماس، ما أثار ذعرًا فوريًّا على خط التماس.
وهرع الطاقم سريعًا خلف الكاميرات وأمن الاستاد لمساعدة شاكا هيسلوب، حيث قامت الشبكة الرياضية الشهيرة لاحقًا بطمأنة المشاهدين قائلة إن "هيسلوب كان واعيًا وتم فحصه من قبل المسعفين في الملعب".
بينما قال دان توماس: "رفيقي، شاكا، ليس هنا، ولكن هو بخير الآن، إنها أخبار جيدة إنه واع ويتحدث، أعتقد أنه مُحرَج قليلًا بشأن ما حدث، وهو شخص لا يحب إثارة الضجة، تحدثنا أيضًا إلى زوجته ويبدو أن الأمور على ما يرام".
ولم يُعرف بعد بالضبط ما حدث لشاكا هيسلوب، لكن يبدو أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة في ملعب "روز بول" بأمريكا أثرت عليه.
وانضم هيسلوب إلى شبكة "ESPN" في عام 2008 بعد مسيرة مهنية دولية في كرة القدم، حيث لعب سابقًا في أندية نيوكاسل ووست هام وريدينغ وبورتسموث ودالاس الأمريكي، كما خاض 26 مباراة دولية مع منتخب ترينيداد وتوباغو.
وبالإضافة إلى تدريب حراس المرمى في جامعة كوينيبياك في ولاية كونيتيكت الأمريكية، فقد عمل "شاكا" أيضًا كمحلل كرة قدم في صحيفة الغارديان وكمعلق في ESPN FC.
يذكر أن ريال مدريد قلب تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز 3-2 على ميلان الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب "روز بول" في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والذي تنطلق فعالياته في الأسابيع القليلة المقبلة.