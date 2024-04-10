"شارك معنا غدًا".. البليهي يمازح نيمار قبل مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)
شهد المران الرئيس لفريق الهلال السعودي، مساء الأربعاء، قبل مواجهة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الخميس، تواجد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم "الزعيم" لدعم زملائه قبل المواجهة المهمة.
ويشهد ملعب استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدًا الخميس، كلاسيكو سعوديًا مثيرًا بين الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.
وحضر نيمار تدريب الهلال الأخير قبل مواجهة الاتحاد، برفقة رئيس النادي فهد بن نافل، لدعم زملائه قبل المواجهة الحاسمة.
ورصدت عدسات المصورين موقفًا طريفًا بين علي البليهي مدافع الهلال، وزميله نيمار، حيث قام الأخير باحتضار البليهي بقوة خلال أدائه بعض التدريبات التأهيلية على أرض الملعب، ومازحه مدافع الزعيم، قائلاً: "تبدو جاهزًا شارك معنا غدًا"، قبل أن يضحك الثنائي.
وكان نيمار انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وخاض نيمار 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل خلال توقف أكتوبر الماضي، ويجري حاليًا تدريبات تأهيلية تمهيدًا لعودته للملاعب.
يذكر أن الهلال قد تخطى عقبة النصر في نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 2-1، كما تفوق الاتحاد على الوحدة بالنتيجة ذاتها.
وتعد مواجهة الهلال ضد الاتحاد، هي السادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم حسم المباريات الخمس الماضية (في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية).