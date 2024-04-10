"شارك معنا غدًا".. البليهي يمازح نيمار قبل مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

شهد المران الرئيس لفريق الهلال السعودي، مساء الأربعاء، قبل مواجهة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الخميس، تواجد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم "الزعيم" لدعم زملائه قبل المواجهة المهمة.

ويشهد ملعب استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدًا الخميس، كلاسيكو سعوديًا مثيرًا بين الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

وحضر نيمار تدريب الهلال الأخير قبل مواجهة الاتحاد، برفقة رئيس النادي فهد بن نافل، لدعم زملائه قبل المواجهة الحاسمة.

ورصدت عدسات المصورين موقفًا طريفًا بين علي البليهي مدافع الهلال، وزميله نيمار، حيث قام الأخير باحتضار البليهي بقوة خلال أدائه بعض التدريبات التأهيلية على أرض الملعب، ومازحه مدافع الزعيم، قائلاً: "تبدو جاهزًا شارك معنا غدًا"، قبل أن يضحك الثنائي.