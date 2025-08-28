مواجهات نارية.. نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية في دور المجموعات.
وأجريت، مساء اليوم، قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 – 2026، في موناكو.
وفيما يلي تفاصيل المباريات، إذ يتم اختيار فريق من المجموعة الأولى، ثم يختار الكمبيوتر ترتيب المباريات
المجموعة الأولى تضم كلًا من باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، بروسيا دورتموند، برشلونة.
تشيلسي
باريس سان جيرمان
كلوب بروغ
آرسنال
سبورتنغ لشبونة
آيندهوفن
يونيون سانت-جيلواز
بافوس
برشلونة
بايرن ميونخ
بنفيكا
أتلانتا
أياكس
نابولي
بافوس
كاراباغ
مانشستر سيتي
ليفربول
يوفنتوس
بنفيكا
مارسيليا
أولمبياكوس
موناكو
كايرات ألماتي
ليفربول
بروسيا دورتموند
آرسنال
أتلتيكو مدريد
سلافيا براغ
أياكس
كايرات ألماتي
يونيون سانت-جيلواز
ريال مدريد
إنتر ميلان
أتلتيكو مدريد
فرانكفورت
آيندهوفن
مارسيليا
كاراباغ
غلطة سراي
باريس
تشيلسي
فرانكفورت
كلوب بروغ
أولمبايكوس
سلافيا براغ
كوبنهاغن
نيوكاسل
بروسيا دورتموند
ريال مدريد
ليفركوزن
فياريال
نابولي
بوردو/غلِمت
غلطة سراي
موناكو
بايرن ميونخ
برشلونة
أتالانتا
باير ليفركوزن
توتنهام
سبورتنغ لشبونة
نيوكاسل
أتلتيك بلباو
وفيما يلي القرعة الكاملة لفرق التصنيف الأول في دوري الأبطال
بايرن ميونخ
إنتر ميلان
أتلتيكو مدريد
كلوب بروغ
أولمبياكوس
سلافيا براغ
كايرات ألماتي
أتليتك بلباو
بروسيا دورتموند
ريال مدريد
بنفيكا
فياريال
سبورتنغ لشبونة
بوردو/غلِمت
بافوس
موناكو
إنتر ميلان
ليفربول
فرانكفورت
آرسنال
بوردو/غلِمت
آيندهوفن
يونيون سانت-جيلواز
غلطة سراي
بروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان
فياريال
فرانكفورت
سلافيا براغ
بوردو/غلِمت
كوبنهاغن
موناكو
مانشستر سيتي
بروسيا دورتموند
يوفنتوس
أتلتيكو مدريد
توتنهام
سلافيا براغ
موناكو
غلطة سراي
برشلونة
باريس
بنفيكا
باير ليفركوزن
آيندهوفن
مارسيليا
أتليتك بلباو
يونيون سانت-جيلواز