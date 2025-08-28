مواجهات نارية.. نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية في دور المجموعات.

وأجريت، مساء اليوم، قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 – 2026، في موناكو.

وفيما يلي تفاصيل المباريات، إذ يتم اختيار فريق من المجموعة الأولى، ثم يختار الكمبيوتر ترتيب المباريات

المجموعة الأولى تضم كلًا من باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، بروسيا دورتموند، برشلونة.

مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

باريس سان جيرمان

كلوب بروغ

آرسنال

سبورتنغ لشبونة

آيندهوفن

يونيون سانت-جيلواز

بافوس

مباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

برشلونة

بايرن ميونخ

بنفيكا

أتلانتا

أياكس

نابولي

بافوس

كاراباغ

مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

ليفربول

يوفنتوس

بنفيكا

مارسيليا

أولمبياكوس

موناكو

كايرات ألماتي

مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ليفربول

بروسيا دورتموند

آرسنال

أتلتيكو مدريد

سلافيا براغ

أياكس

كايرات ألماتي

يونيون سانت-جيلواز

مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

إنتر ميلان

أتلتيكو مدريد

فرانكفورت

آيندهوفن

مارسيليا

كاراباغ

غلطة سراي

مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

باريس

تشيلسي

فرانكفورت

كلوب بروغ

أولمبايكوس

سلافيا براغ

كوبنهاغن

نيوكاسل

مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

ريال مدريد

ليفركوزن

فياريال

نابولي

بوردو/غلِمت

غلطة سراي

موناكو

مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ

برشلونة

أتالانتا

باير ليفركوزن

توتنهام

سبورتنغ لشبونة

نيوكاسل

أتلتيك بلباو

وفيما يلي القرعة الكاملة لفرق التصنيف الأول في دوري الأبطال

مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ

إنتر ميلان

أتلتيكو مدريد

كلوب بروغ

أولمبياكوس

سلافيا براغ

كايرات ألماتي

أتليتك بلباو

مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

ريال مدريد

بنفيكا

فياريال

سبورتنغ لشبونة

بوردو/غلِمت

بافوس

موناكو

مباريات أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

ليفربول

فرانكفورت

آرسنال

بوردو/غلِمت

آيندهوفن

يونيون سانت-جيلواز

غلطة سراي

وفيما يلي مواجهات المجموعة الثانية كاملة:

مباريات توتنهام في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان

فياريال

فرانكفورت

سلافيا براغ

بوردو/غلِمت

كوبنهاغن

موناكو

مباريات بوردو/غلِمت في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

بروسيا دورتموند

يوفنتوس

أتلتيكو مدريد

توتنهام

سلافيا براغ

موناكو

غلطة سراي

وفيما يلي مواجهات المجموعة الثالثة كاملة:

مباريات نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

برشلونة

باريس

بنفيكا

باير ليفركوزن

آيندهوفن

مارسيليا

أتليتك بلباو

يونيون سانت-جيلواز

وفيما يلي مواجهات المجموعة الرابعة كاملة: